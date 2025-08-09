¿Cuánto cobra un hacker ético? Este es su salario en España en 2025

Con la digitalización de la gran mayoría de sistemas profesionales durante estas últimas décadas, la ciberseguridad se ha convertido en un tema verdaderamente serio. Y de ahí que los hackers éticos sean tan sumamente relevantes a la hora de crear los entornos de red más seguros.

Un hacker ético, por lo tanto, se encarga de poner a prueba toda clase de sistemas para medir potenciales vulnerabilidades ante amenazas externas. Pero, ¿cuánto cobra uno de estos individuales por desempeñar labores tan complejas?

Así cobra un hacker ético en España en pleno 2025

Lo cierto es que el salario de un hacker ético puede variar acorde a diversos factores, comenzando por la experiencia. En primer lugar aquí se encuentra uno con los hackers de 1 a 3 años experiencia en la profesión, cuyo sueldo anual en bruto oscila entre los 24 mil y 45 mil euros.

En el siguiente rango se encuentran los hackers éticos que cuentan con 2 a 5 años de experiencia. En este caso, el salario suele ser de entre entre 36 mil y 60 euros brutos al año. Aquí la cifra ya es jugosa, pero el siguiente y último nivel es aún más atractivo.

Los hackers éticos que hayan alcanzado posiciones de liderazgo en equipos de ciberseguridad pueden llegar a ganar entre 60 mil y 90 euros brutos al año. En casos excepcionales, algunos de estos pueden llegar a superar los 100 mil euros brutos al año.

Un ’hacker’ manipula un ordenador. / EFE

Pero, ¿por qué hay horquillas tan grandes dentro de un mismo rango? Pues porque la experiencia es solo uno de los múltiples factores que se consideran en el proceso de contratación. Otro improtante es, por ejemplo, el de certificaciones técnicas.

Aquellos hackers cuyas habilidades cuenten con la aprobación de organismos oficiales lógicamente estarán en posición de acceder a mayores salarios. Asimismo, trabajar en ciudades como Madrid o Barcelona, o entrar en proyectos freelance específicos, pueden alterar mucho el salario obtenido a lo largo de un año.

¿Qué te parece lo que se cobra como hacker ético en España actualmente? Desde luego que no se puede negar que la suya es una labor importante, y no sorprendería si con el tiempo estos salarios fueran todavía a más.