SALARIOS
¿Cuánto cobra un guardabosques en España en 2026? Salario medio y funciones
Este el sueldo medio de los guardabosques, agentes forestales o medioambientales en España en 2026.
Los guardabosques, también conocidos como agentes forestales o medioambientales, son profesionales esenciales en la protección de montes, parques y reservas naturales. Su labor combina vigilancia, conservación y educación ambiental, asegurando el equilibrio ecológico en un país con gran diversidad paisajística como es España. ¿Cuál es su salario medio?
Sueldo medio de un guardabosques en España
En España, el sueldo medio de un guardabosques ronda los 1.400-1.800 euros brutos mensuales (14 pagas), equivalente a 20.000-25.000 euros anuales para puestos iniciales. Con antigüedad, trienios y complementos, puede ascender a 30.000 euros. Comunidades como País Vasco o Madrid ofrecen cifras algo superiores, mientras que en zonas rurales puede ser más modesto.
Existen grandes diferencias económicas respecto a otros países. En Suiza, un guardabosques gana unos 65.000 francos suizos anuales (unos 68.000 euros). En Finlandia, supera los 44.000 euros brutos, gracias a políticas medioambientales fuertes. En contraste, España está por debajo de la media europea.
Hay otros factores que determinan si el salario se amplía o reduce significativamente. La experiencia y los trienios incrementan el sueldo en un 3-5% anual, mientras que el tipo de contrato marca una gran diferencia entre funcionarios estables y personal eventual en campañas de incendios.
Además, los pluses por nocturnidad, riesgo en extinción de fuegos o trabajo en zonas de difícil acceso pueden sumar un 20-30% extra. El empleador también influye: los parques nacionales remuneran mejor que pequeños ayuntamientos rurales.
Entre las funciones habituales de un guardabosques destacan la vigilancia contra caza ilegal, talas no autorizadas y vertidos contaminantes, así como la prevención y apoyo en la extinción de incendios forestales durante épocas de alto riesgo.
También realizan inspecciones para controlar especies invasoras, promueven repoblaciones vegetales y colaboran en proyectos de educación ambiental dirigidos a visitantes y escolares. En casos de infracciones graves, coordinan con la Guardia Civil o autoridades locales para levantar actas y aplicar sanciones.
Si te interesa ejercer como guardabosques, la vía principal es superar oposiciones autonómicas, que exigen bachillerato o FP relacionada, más pruebas físicas, teóricas sobre legislación ambiental y prácticas de campo.
