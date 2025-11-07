¿Cuánto cobra un gestor medioambiental en España? Salario medio y funciones

El gestor medioambiental es un profesional dedicado a la protección y mejora del entorno, coordinando políticas y planes para reducir el impacto ambiental en empresas, administraciones públicas y todo tipo de organizaciones. La necesidad de ser más sostenible y cumplir las normativas ecológicas lo convierten en un puesto de presente y futuro.

Sueldo medio de un gestor medioambiental en España

El salario medio de un gestor medioambiental se sitúa entre los 22.000 y 28.000 euros brutos al año, aunque los perfiles más especializados con experiencia pueden superar los 30.000 euros brutos anuales, especialmente en sectores industriales o empresas de gran tamaño.

En algunas compañías multinacionales, consultores medioambientales pueden alcanzar sueldos superiores según la complejidad de los proyectos, unido al grado de responsabilidad, que también puede variar dependiendo de la empresa.

Factores como la comunidad autónoma, el nivel de responsabilidad asumido y los complementos ligados a antigüedad o productividad influyen directamente en la retribución. Los salarios tienden a ser más altos en grandes ciudades o en entidades que gestionan certificaciones ambientales más complejas.

Funciones y requisitos del gestor medioambiental

El gestor medioambiental realiza funciones como evaluar situaciones ambientales, diseñar políticas y estrategias ecológicas, supervisar el cumplimiento legal, educar en buenas prácticas y desarrollar planes para la reducción de residuos y el ahorro energético.

Además, suele coordinar auditorías internas y externas, preparar informes de impacto ambiental y asesorar en certificaciones ISO y EMAS. Para ejercer esta profesión es habitual contar con titulación universitaria en ciencias ambientales, biología, ingeniería o especialidades afines; también son útiles másteres o cursos específicas en gestión ambiental y sostenibilidad.