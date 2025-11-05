¿Cuánto cobra un gestor en España? Este es su salario en 2025

Un gestor es un profesional clave precisamente en la gestión de algunos de los documentos más complejos a elaborar. Pero, sabiendo lo complicados que pueden ser algunos de estos procedimientos, ¿cuánto cobra uno de estos profesionales por llevar a cabo su labor?

Este es el sueldo de un gestor en España

De primeras hay que tener en cuenta que un gestor tiene la opción de trabajar en dos sectores distintos: el privado y el público. Dependiendo de dónde acabe recalando contará con aspiraciones económicas considerablemente distintas.

Comenzando por el sector privado, se estima que el salario medio anual para un gestor se ubica en los 23.500 euros brutos lo que dividido en 12 pagas nos deja un sueldo mensual de 1.960 euros brutos aproximadamente.

Obviamente, existen variaciones: el dato mínimo registrado se sitúa en los 19.150 euros brutos al año, mientras que el máximo llega a los 36.125 euros brutos anuales. Lógicamente, este último dato se alcanza con más facilidad en posiciones de mayor responsabilidad.

En cuanto al sector público, que se corresponde con los trabajadores del grupo A2 de funcionarios, el sueldo bruto anual suele encontrarse en torno a los 28.700 euros al año, lo que equivale a unos 2.391 euros al mes.

El máximo registrado para un gestor en el sector público se marcha hasta los 41.600 euros brutos al año. Este sueldo solo se alcanza con complementos múltiples (como antigüedad) y similar al sector privado, en un puesto de alta responsabilidad.

Obviamente, es necesario considerar otros factores secundarios que afectan al salario de un gestor: las dimensiones de la empresa para las que se trabaja o si uno reside en ubicaciones como Barcelona o Madrid pueden tener un notable impacto en las aspiraciones económicas.

¿Qué te parecen las condiciones económicas de un gestor? ¿Te convencen como para dedicarte a ello de manera profesional o esperabas unos números más elevados considerando la complejidad del trabajo?