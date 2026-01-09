¿Cuánto cobra un gestor comercial en España en 2026? Salario medio y funciones

El gestor comercial es el profesional encargado de liderar la estrategia de ventas de una empresa, gestionando equipos comerciales, detectando oportunidades de negocio y asegurando el crecimiento de la cartera de clientes a través de relaciones sólidas y orientadas a resultados. ¿Cuál es su salario medio en España?

Sueldo medio de un gestor comercial en España

El salario medio de un gestor comercial en España se sitúa entre los 24.500 y los 33.500 euros brutos anuales, equivalente a unos 2.500 euros mensuales brutos en 14 pagas. Los perfiles iniciales pueden partir de los 20.000 euros, mientras que profesionales experimentados en sectores como banca, seguros o tecnología pueden superar los 40.000 euros, especialmente en grandes ciudades.

Madrid y Barcelona ofrecen mejores remuneraciones por la concentración de empresas, mientras que en regiones como Andalucía o Castilla-La Mancha las cifras se mantienen más cerca de los 22.000 y 28.000 euros de media. El sector también pesa: banca y tecnología lideran las tablas salariales, y las comisiones por objetivos pueden aumentar significativamente el total, especialmente en gestión de grandes cuentas.

Funciones y requisitos

Las principales responsabilidades de un gestor comercial incluyen desarrollar estrategias comerciales, coordinar equipos de ventas, analizar datos de mercado y competencia, fidelizar clientes clave, elaborar presupuestos de ventas y presentar informes de rendimiento para optimizar procesos comerciales.

Para poder ejercer como gestor comercial en España se valora Grado en ADE, Marketing o Comercio Internacional, junto con experiencia previa en ventas (suele ser un mínimo de 3 años). También se aprecian los certificados de Profesionalidad en Gestión Comercial y dominio de CRM (Salesforce, Hubspot).

Otras características que suelen ser requeridas en los puestos como gestor comercial son habilidades de liderazgo, negociación y análisis comercial. Se trata de un puesto que suele mantener una alta demanda, con una proyección clara hacia posiciones directivas en empresas orientadas a las ventas.