Sueldos
¿Cuánto cobra un gestor comercial en España en 2026? Salario medio y funciones
Un puesto importante dentro del departamento de ventas de cualquier empresa: ¿se deja ver en el sueldo medio de un gestor comercial en España?
El gestor comercial es el profesional encargado de liderar la estrategia de ventas de una empresa, gestionando equipos comerciales, detectando oportunidades de negocio y asegurando el crecimiento de la cartera de clientes a través de relaciones sólidas y orientadas a resultados. ¿Cuál es su salario medio en España?
Sueldo medio de un gestor comercial en España
El salario medio de un gestor comercial en España se sitúa entre los 24.500 y los 33.500 euros brutos anuales, equivalente a unos 2.500 euros mensuales brutos en 14 pagas. Los perfiles iniciales pueden partir de los 20.000 euros, mientras que profesionales experimentados en sectores como banca, seguros o tecnología pueden superar los 40.000 euros, especialmente en grandes ciudades.
Madrid y Barcelona ofrecen mejores remuneraciones por la concentración de empresas, mientras que en regiones como Andalucía o Castilla-La Mancha las cifras se mantienen más cerca de los 22.000 y 28.000 euros de media. El sector también pesa: banca y tecnología lideran las tablas salariales, y las comisiones por objetivos pueden aumentar significativamente el total, especialmente en gestión de grandes cuentas.
Funciones y requisitos
Las principales responsabilidades de un gestor comercial incluyen desarrollar estrategias comerciales, coordinar equipos de ventas, analizar datos de mercado y competencia, fidelizar clientes clave, elaborar presupuestos de ventas y presentar informes de rendimiento para optimizar procesos comerciales.
Para poder ejercer como gestor comercial en España se valora Grado en ADE, Marketing o Comercio Internacional, junto con experiencia previa en ventas (suele ser un mínimo de 3 años). También se aprecian los certificados de Profesionalidad en Gestión Comercial y dominio de CRM (Salesforce, Hubspot).
Otras características que suelen ser requeridas en los puestos como gestor comercial son habilidades de liderazgo, negociación y análisis comercial. Se trata de un puesto que suele mantener una alta demanda, con una proyección clara hacia posiciones directivas en empresas orientadas a las ventas.
