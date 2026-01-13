Cuánto cobra un GEO de la Policía Nacional en España en 2026: salario medio y funciones

El salario medio de un miembro del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional en España en 2026 oscila entre los 24.000 y los 30.000 euros brutos anuales, aunque puede superar los 40.000 euros con mayor antigüedad y categoría.

Este sueldo supera al de un policía estándar de escala básica (alrededor de 25.000 euros anuales) gracias a complementos específicos, ya que el puesto forma parte de la élite policial. Se distribuye en 14 pagas, incluyendo extras en junio y diciembre.

Sueldo medio de un GEO de la Policía Nacional en España

Los salarios de un GEO en España son inferiores a los de otros países europeos con economías más fuertes, donde el salario medio por hora general es superior. En países como Francia o Alemania, las unidades de élite equivalentes superan los 50.000 euros anuales, debido a presupuestos de seguridad más altos y los costes de vida, más elevados.

Hay diversos factores que pueden afectar al salario de un GEO de la Policía Nacional en España, entre los que destacan la antigüedad (unos 30 o 50 euros mensuales adicionales cada tres años, según grupo), complementos de destino y otros más específicos por responsabilidad o riesgo, y otros pluses variables como horas extra o dietas.

Funciones principales de un GEO

Los GEO de la Policía Nacional realizan operaciones de alto riesgo, como liberación de rehenes, neutralización de terroristas o delincuentes armados, y entradas en edificios fortificados. También ejecutan protecciones especiales, reconocimientos subacuáticos y seguridad en embajadas españolas en el extranjero. Intervienen en crisis donde otras unidades no pueden por peligrosidad.

Para poder ejercer como GEO de la Policía Nacional en España, el primer requisito es aprobar oposiciones a Policía Nacional (Bachillerato, pruebas físicas, psicotécnicas y conocimientos) y servir uno o dos años como agente. Después, hay que aprobar pruebas físicas extremas, tests de inteligencia/personalidad, entrevistas, reconocimiento médico, cursos y más.