¿Cuánto cobra un gasolinero en España? Este es su sueldo en 2025

Vas a una gasolinera a repostar y siempre encuentras a un trabajador para facilitarte todo servicio en el proceso. ¿Cuánto cobra uno de estos empleados? Es posible que hayas tenido esta duda en algún momento, y hoy te la resuelvo.

Así es el salario de un gasolinero en España

Por lo general, el sueldo de un trabajador de gasolinera, o 'gasolinero' como se les conoce de forma habitual, se encuentra regulado por el Convenio Colectivo Estatal de Estaciones de Servicio, el cual establece que este se distribuirá en 14 pagas anuales. Asimismo, todas estas se encontrarán por encima del SMI (1.184 euros brutos al mes).

En primer lugar están los trabajadores que se pueden considerar como expendedores básicos, con ocupaciones como la atención básica al cliente. En estos casos, los sueldos suelen superar los 1.100 euros brutos mensuales.

En segundo lugar, están los empleados de gasolinera que acumulan ya cierta experiencia. Aquí el rango se mueve entre los 1.300 y los 1.500 euros brutos, con empresas como Repsol contando generalmente con los sueldos más elevados del sector.

En última instancia, estarían aquellos que ocupan la posición de 'encargados' de gasolineras. En este caso las ocupaciones varían ligeramente, y es que mayormente pasan a realizar una labor de supervisión para con la estación en cuestión.

Dicho esto, el sueldo de un encargado cuenta con algunas claras diferencias respecto al de un empleado básico con experiencia. En este caso, el mínimo suele superar ligeramente los 1.400 euros brutos al mes, mientras que se han llegado a registrar máximos de hasta 1.700 euros brutos mensuales.

Todos estos datos provienen de plataformas como Glassdoor, Indeed o Jooble, los cuales contrastan informaciones tomadas directamente de salarios reales de empleados. Asimismo, estos espacios añaden la presencia de pluses por nocturnidad, antigüedad y festivos, pudiendo aumentar ligeramente los rangos informados.

¿Qué te parece el salario de un gasolinero visto lo visto? ¿Es lo que esperabas o imaginabas unas cifras diferentes? Lo que no se puede negar es que las estaciones de gasolina dan trabajo a muchos en España, y eso es algo que no va a cambiar próximamente.