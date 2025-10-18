¿Cuánto cobra un fotógrafo de bodas en España? Este es su salario en 2025

El mundo de la fotografía es uno que se puede desempeñar en muchos contextos distintos, y uno de los más especiales es el que captura la experiencia de una boda. Dicho esto, ¿cuánto puede llegar a cobrar un fotógrafo especializado en esta clase de eventos?

Todo sobre las condiciones económicas de un fotógrafo de boda

Obviamente, de primeras hay que considerar que existen diferentes tipos de coberturas de una boda. Si contemplamos un reportaje completo, lo que implicaría una jornada de 8 a 12 horas de labor, se estima una compensación de 2.000 a 7.500 euros para el fotógrafo en cuestión.

Por otro lado, también existen coberturas más sencillas, las cuales implican un pago de entre 600 y 1.000 euros. En promedio, lo más habitual es que un fotógrafo gane entre 1.000 y 3.000 euros por un trabajo de esta índole.

Pero lógicamente, otro aspecto a considerar es que no todos los fotógrafos se encargan de cubrir el mismo número de bodas a nivel anual. En tal sentido, hay que considerar de nuevo tres escenarios diferentes.

En primer lugar, está un escenario sencillo en el que podría entenderse que un fotógrafo acude a 4 bodas al año. Si consideramos que cada boda la cubre a 1.000 euros, esto implicaría una retribución mensual de 333 euros brutos.

En el siguiente escalón se encuentra un escenario el cual pasa por trabajar en 10 bodas diferentes. Si además consideramos la cobertura de dichas bodas como una más 'completa' que en el escenario anterior, cobrando así unos 2.500 euros por boda, esto nos lleva hasta los 2.083 euros brutos al mes aproximadamente.

En última instancia se encuentra el escenario menos común pero igualmente viable; 20 bodas al año con una compensación de unos 5 mil euros cada una, lo que acaba implicando un salario de 8.333 euros brutos al mes.

Tened en cuenta que todos los datos proporcionados no tienen en cuenta aspectos como IVA, costes de desplazamiento, equipo utilizado y demás (de ahí que sea todo en bruto). Con esto en mente, ¿qué te parece el escenario económico de un fotógrafo de boda?