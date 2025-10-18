Sueldo
¿Cuánto cobra un fotógrafo de bodas en España? Este es su salario en 2025
Si estás pensando en especializarte en estos eventos, has de tener en cuenta los siguientes datos
El mundo de la fotografía es uno que se puede desempeñar en muchos contextos distintos, y uno de los más especiales es el que captura la experiencia de una boda. Dicho esto, ¿cuánto puede llegar a cobrar un fotógrafo especializado en esta clase de eventos?
Todo sobre las condiciones económicas de un fotógrafo de boda
Obviamente, de primeras hay que considerar que existen diferentes tipos de coberturas de una boda. Si contemplamos un reportaje completo, lo que implicaría una jornada de 8 a 12 horas de labor, se estima una compensación de 2.000 a 7.500 euros para el fotógrafo en cuestión.
Por otro lado, también existen coberturas más sencillas, las cuales implican un pago de entre 600 y 1.000 euros. En promedio, lo más habitual es que un fotógrafo gane entre 1.000 y 3.000 euros por un trabajo de esta índole.
Pero lógicamente, otro aspecto a considerar es que no todos los fotógrafos se encargan de cubrir el mismo número de bodas a nivel anual. En tal sentido, hay que considerar de nuevo tres escenarios diferentes.
En primer lugar, está un escenario sencillo en el que podría entenderse que un fotógrafo acude a 4 bodas al año. Si consideramos que cada boda la cubre a 1.000 euros, esto implicaría una retribución mensual de 333 euros brutos.
En el siguiente escalón se encuentra un escenario el cual pasa por trabajar en 10 bodas diferentes. Si además consideramos la cobertura de dichas bodas como una más 'completa' que en el escenario anterior, cobrando así unos 2.500 euros por boda, esto nos lleva hasta los 2.083 euros brutos al mes aproximadamente.
En última instancia se encuentra el escenario menos común pero igualmente viable; 20 bodas al año con una compensación de unos 5 mil euros cada una, lo que acaba implicando un salario de 8.333 euros brutos al mes.
Tened en cuenta que todos los datos proporcionados no tienen en cuenta aspectos como IVA, costes de desplazamiento, equipo utilizado y demás (de ahí que sea todo en bruto). Con esto en mente, ¿qué te parece el escenario económico de un fotógrafo de boda?
- David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio
- Daniel Sancho mueve ficha y empieza con su particular venganza: 'Ha llegado el momento
- La pesadilla de Rashford en Inglaterra: La mansión interminable que se ha convertido en un pozo sin fondo
- Aprueban el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: así se solicita
- La confesión de Marta Díaz que pone a Sergio Reguilón en el punto de mira
- ¿Qué debe hacer la familia cuándo fallece el titular de una cuenta bancaria?
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la Dana Alice: 'Se esperan lluvias
- Así es 'Una, Grande, Libre', el bar del 'chino facha' que triunfa Madrid: 'Por corazón votaría a Vox, pero para gobernar quiero a Ayuso