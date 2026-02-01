¿Cuánto cobra un fontanero en España en 2026? Este es su salario

La profesión de fontanero goza de una alta demanda en España, especialmente en las grandes ciudades, donde la concentración de viviendas y edificios es mucho mayor. También ocurre en zonas turísticas, sobre todo durante la temporada alta, cuando la actividad se intensifica. Este contexto convierte a la fontanería en una opción laboral con un notable potencial económico.

Ahora bien, ¿cuánto puede llegar a ganar un fontanero? Los ingresos varían en función de varios factores, como la zona en la que ejerza, si trabaja para una empresa o lo hace como autónomo. Aun así, es posible establecer estimaciones orientativas que sirven como referencia para entender el nivel salarial del sector.

¿Cuánto puede ganar un fontanero en España en 2026?

Según datos de portales especializados, el salario medio de estos profesionales ronda los 26.400 euros brutos al año. Las retribuciones iniciales suelen situarse en torno a los 20.500 euros anuales, mientras que los fontaneros con mayor experiencia pueden superar los 30.000 euros. Esto se traduce en unos 2.200 euros mensuales de media y aproximadamente 13,5 euros por hora.

En el caso de que el fontanero esté contratado por una empresa, su remuneración anual suele situarse entre los 18.000 y 24.000 euros, lo que equivale a unos 1.500–2.000 euros brutos al mes. No obstante, factores como el tipo de contrato, la realización de horas extra o las condiciones laborales concretas pueden influir en el salario final.

En el caso de un fontanero que trabaja por cuenta propia, los ingresos dependen en gran medida de su capacidad para captar clientes y del tipo de servicios que preste, lo que hace que existan notables diferencias entre profesionales.

De forma general, la facturación anual suele situarse entre los 25.000 y 40.000 euros brutos, aunque aquellos con mayor demanda pueden superar con creces esas cifras