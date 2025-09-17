SALARIOS
¿Cuánto cobra un farmacéutico en España en 2025? Salario medio, complementos y cargos
Desgranamos el salario medio de un farmacéutico o farmacéutica en España en 2025, con sus posibles variaciones.
Las nuevas leyes y el enfoque del sector han variado la profesión en los últimos años, pero continúan siendo las figuras clave para dispensar medicamentos y asesorar sobre su uso. ¿Cuál es el sueldo medio de un farmacéutico o farmacéutica en España en 2025? Lo comprobamos.
El sueldo medio de un farmacéutico en España
Aunque depende de múltiples variaciones que ahora explicaremos, el salario medio de un farmacéutico en España en 2025 se sitúa en los 30.000 euros brutos anuales según el convenio estatal de farmacias. El salario puede aumentar con complementos o cargos específicos, además de la localización.
En farmacias comunitarias, por ejemplo, el rango anual suele situarse entre los 30.000 y los 45.000 euros brutos anuales, siendo más alto en grandes ciudades y más comedido en zonas rurales. En este caso, también puede decirse eso de que la experiencia es un grado.
Los farmacéuticos o farmacéuticas recién graduadas suelen tener un salario inicial más bajo, situándose entre los 25.000 y los 30.000 euros brutos anuales, mientras que para los profesionales con más experiencia y a los que se suman otros cargos técnicos, pueden superar los 40.000 euros.
Dentro de la industria farmacéutica de España encontramos trabajos de investigación, donde estos profesionales también son clave. En este caso, los salarios también cambian y son variables, estableciéndose entre los 30.000 y los 60.000 euros anuales. Algunos cargos directos rebasan incluso los 100.000 euros anuales.
Por tanto, aunque el salario medio de un farmacéutico en España queda establecido según el convenio estatal, puede haber varios factores que lo modifiquen, además de diferentes rangos, especialidades y cargos que pueden afectarlo.
Para poder ejercer la profesión es necesario haber completado el Grado en Farmacia, carrera universitaria de cinco años de duración que permite que se pueda ejercer esta profesión sanitaria.
