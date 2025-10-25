¿Cuánto cobra un esquiador profesional en España? Este es su sueldo en 2025

Cuando llega el invierno el esquí se convierte en una disciplina a la que muchos acuden para pasar un rato divertido en plena naturaleza. Para otros, no obstante, supone su día a día y vida profesional. Pero, ¿cuánto gana realmente un esquiador profesional?

En la línea de aquellos que se dedican en cuerpo y alma al esquí, lo cierto es que es posible encontrar rangos de sueldo extremadamente dispares los cuales dependen muchísimo de los éxitos individuales, patrocinios y demás complementos similares.

Con esto en mente, la referencia más 'estándar' que destacan portales como NewtoSki es la que nos lleva a un sueldo bruto mensual de entre 2.250 y 9.350 euros, lo que al año nos sitúa desde los 27 mil euros brutos a los 112 mil.

Pero estos no son los sueldos más elevados que podemos encontrar en el panorama profesional del esquí, pues aquellos que logren éxitos olímpicos y que cuenten con grandes marcas de patrocinio, pueden llegar a generar desde 37.500 a 375 mil euros brutos al mes.

Un ejemplo público conocido es el de la esquiadora Mikaela Shiffrin, la cual llegó a superar el millón de euros en ingresos durante una sola temporada de la Copa del Mundo. De nuevo, esto pone de manifiesto que los esquiadores más exitosos cuentan con ganancias igual de elevadas.

Pero, ¿y si no te dedicas a competir y en lugar tomas parte de la instrucción? En ese caso, en muchos países lo habitual es ver sueldos por hora de entre 25 y 40 euros, con los casos más caros marchándose hasta los 55-80 euros la hora.

Si tenemos en cuenta esos parámetros, el sueldo de un instructor de esquí puede moverse entre los 4 mil y los 12.800 euros brutos al mes, lo que implica una ventana anual de entre 48 mil y 150 mil euros brutos (si se trabaja todo el año, que puede no siempre ser el caso).

Definitivamente, la de esquiador se trata de una profesión que puede acabar generando picos de ingresos tremendamente altos, y que por lo general ofrece una estabilidad económica muy pronunciada. ¿Estás convencido después de este repaso?