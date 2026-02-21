¿Cuánto cobra un especialista en marketing digital? Sueldo base, bonus y complementos

La digitalización de los mercados provocó años atrás que la figura de los especialistas de marketing orientados a este mercado se revalorizó de forma bastante clara. Pero, ¿de qué clase de sueldos hablamos hoy en día en lo relativo a los especialistas de marketing digital?

Todo lo que debes saber sobre el sueldo de un especialista en marketing digital

Si comenzamos por el sueldo base, el salario medio de los trabajadores de este mercado ronda entre los 24.000 y 30.000 euros brutos. Pero lógicamente hay bastantes factores a considerar en términos de experiencia, localidad o empresa.

Por ejemplo, un trabajador de categoría junior cobrará entre 20.000 y 26.000 euros al año. Por contraste, aquellos que alcancen la categoría 'senior', con bastantes años de experiencia, contarán con sueldos de entre 32.000 y 45.000 euros brutos.

A esto, lógicamente hay que sumarle datos adicionales como bonuses o complementos. En marketing digital, estos cobros adicionales suelen ir ligados a resultados de campañas, ventas generadas o a objetivos de tráfico digital.

Dependiendo de la cantidad de objetivos que se cumplan, estos bonuses pueden acabar suponiendo en torno al 5-20% del sueldo anual. Y en caso de los especialistas senior, ese porcentaje puede verse incrementado hasta un 30%.

Si por otro lado hablamos de complementos alternativos, es posible que se reciban tickets restaurantes por valor de hasta 2.000 euros al año. También suele existir la posibilidad de seguro privado, plus de transporte u otras ventajas alternativas como una flexibilidad horaria o bonuses por objetivos trimestrales.

Un caso específico podría ser el de un especialista en marketing con un perfil semi senior, el cual trabaja en una empresa especializada en tecnología; aquí podría contar con un salario base de 30.000 euros al año, pero además un bonus de 4.000 euros por objetivos y beneficios adicionales valorados en 2.000 euros.

Por lo general, el trabajo de especialista en marketing digital es uno bien remunerado, y refuerza el avance de las tecnologías digitales estos últimos años. Con lo importante que es la presencia de mercado, es un puesto que está en una situación muy positiva.