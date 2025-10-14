¿Cuánto cobra un especialista en e-commerce en España en 2025? Salario medio y demanda

Con una presencia cada más potente a nivel online de todo tipo de empresas, con tiendas digitales y la necesidad de realizar todo tipo de análisis de mercado, la figura del especialista en e-commerce en España se está convirtiendo en una fundamental. ¿Cuál es su salario medio?

El salario medio de un especialista en e-commerce en España ronda los 29.000 euros brutos anuales, aunque existen muchos factores que hacen disminuir (y aumentar) esta cifra. Los estudios marcan cifras que comienzan desde los 20.000 euros anuales para los recién llegados, para que te hagas una idea.

Los profesionales más experimentados, con más responsabilidad y en un tamaño de una empresa mayor, pueden llegar a alcanzar los 38.000 euros brutos anuales de salario, pero la remuneración puede variar dependiendo de la experiencia, la formación y las funciones desempeñadas.

A mayor experiencia, mayor sueldo, al igual que el de los perfiles más especializados dentro de empresas también especializadas. Por ejemplo, el sueldo de un especialista en e-commerce es superior en una empresa que basa gran parte de su negocio en el comercio online, mientras que en otras la cifra desciende.

En países como Alemania, Francia o Reino Unido, el salario suele ser más alto, especialmente si hablamos de grandes empresas del sector digital. En ellas, también encontramos perfiles de mayor importancia en España, con el correspondiente aumento de sueldo que conlleva.

El especialista en e-commerce se encarga del diseño y la gestión de tiendas online, del análisis de mercado y datos para mejorar las ventas y el posicionamiento de una marca, desarrollo de estrategias de captación de clientes, conversión, gestión de campañas...

Para poder ejercer como especialista en e-commerce suele ser recomendable tener estudios universitarios en Marketing, másteres o cursos especializados en comercio electrónico, conocimiento de plataformas como Prestashop, Shopyfiy, etc.