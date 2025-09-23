Cuánto cobra un especialista en ciberseguridad en España y cuáles son sus funciones

Cada vez más empresas requieren sus servicios para analizar sus sistemas, detectar vulnerabilidades y evitar posibles ataques informáticos. ¿Este auge hace que el sueldo medio de un especialista en ciberseguridad en España sea alto? Hacemos un repaso.

En la actualidad, un especialista en ciberseguridad en España tiene un salario medio que oscila entre los 30.000 y los 60.000 euros brutos anuales, aunque depende mucho de la experiencia, sus certificaciones y la responsabilidad que tiene en la empresa.

Los perfiles junior suelen empezar con sueldos más bajos, que van desde los 25.000 hasta los 35.000 euros brutos anuales, mientras que los perfiles con más experiencia o con certificados internacionales pueden llegar a alcanzar salarios que superan los 80.000 euros anuales.

Hay que tener en cuenta, también, que depende mucho de la empresa y de la responsabilidad: en grandes empresas multinacionales, con el cargo de directivo en ciberseguridad, los sueldos pueden llegar a alcanzar los 200.000 euros anuales. Aunque eso, evidentemente, son los menos habituales.

Funciones principales de un especialista en ciberseguridad

Aunque depende de la empresa y de sus necesidades, por norma general un especialista en ciberseguridad debe analizar los sistemas informáticos de una determinada empresa para detectar vulnerabilidades y solucionarlas para evitar ataques.

También se encarga de implantar y mantener soluciones de seguridad más básicas, como pueden ser firewalls, antivirus y sistemas de monitorización que forman parte de todo el entramado informático de la empresa. También gestionan incidentes, responden a brechas, coordinan equipos...

Para poder trabajar como especialista en ciberseguridad, lo más habitual es estudiar una carrera universitaria en Ingenieria Informática, Telecomunicaciones, Software o, de forma más directa, un Grado en Ciberseguridad.