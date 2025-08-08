¿Cuánto cobra un entrenador personal en España en 2025? Sueldo en empresas y como autónomo

Es una de las profesiones más en auge en los últimos años, y su presencia en España y el resto de países es cada vez más predominante. Tanto en gimnasios como de forma autónoma, ¿cuál es el sueldo de un entrenador personal en 2025? Exploramos los datos.

El sueldo medio de un entrenador personal en España

Aunque depende de múltiples factores en los que ahora profundizaremos, el salario medio de un entrenador personal en España ronda entre los 22.000 euros y los 32.000 euros brutos anuales, es decir, entre los 1.200 y los 2.700 euros mensuales, aproximadamente.

¿Por qué un rango tan amplio? Porque depende, en gran medida, de si se trata de un trabajador por cuenta ajena o autónomo, además de otros factores como la empresa, su experiencia, la localización... así que vamos a desgranar un poco más las posibilidades.

El precio por sesión de un entrenador personal puede variar de 15 euros a 50 euros, siendo más elevado si se trata de servicios especiales o a domicilio. Pero, de media, el trabajo se suele remunerar de 15 a 20 euros por hora trabajada.

En gimnasios, los entrenadores principiantes pueden tener sueldos de entre unos 1.100 o 1.200 euros mensuales, mientras que los más experimentados (o autónomos) pueden llegar a superar los 40.000 euros anuales.

En otros países, la diferencia es bastante notoria en lo que respecta al salario de los entrenadores personales.

Por ejemplo, en Estados Unidos el salario medio por hora trabajada suele ser de casi el triple que en España, aunque hay menos diferencia con el resto de Europa.

Países como Alemania suelen tener sueldos medios más altos pero muy similares, al igual que en Reino Unido y Francia. En lo que respecta a los entrenadores personales autónomos de renombre, pueden llegar a tener un sueldo muy alto en todos los países, incluyendo España.