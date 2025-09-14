SOCIEDAD
¿Cuánto cobra una enfermera en España en 2025? Este es su salario
Esto es lo que gana una enfermera en España en 2025
Este estudio que vamos a ver analiza los sueldos de los perfiles de enfermería más habituales dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS), un sector clave que concentra al 9,6% de los trabajadores del país. Además, durante el último año la sanidad ha sumado 51.500 nuevos empleos, lo que supone un crecimiento del 2,5% en su plantilla.
Pues según el Informe de Tendencias Salariales 2025 de Randstad Research, el salario medio de una enfermera en España se sitúa en torno a los 40.000 euros brutos anuales. Si nos centramos en el ámbito de la enfermería, el informe detalla los salarios de tres perfiles clave: el director de Enfermería, el coordinador de Enfermería y la enfermera asistencial.
Según los datos recopilados, el salario de un director de Enfermería arranca entre 36.000 y 41.000 euros anuales durante los primeros cuatro años en el cargo. Con una experiencia de entre cuatro y seis años, la retribución asciende a una franja de 41.000 a 47.000 euros.
Finalmente, quienes superan los seis años en el puesto alcanzan un sueldo que oscila entre 47.000 y 52.000 euros anuales. En el caso del puesto de coordinador/a de Enfermería, el salario evoluciona de forma notable con la experiencia:
- Con 1 a 4 años de trayectoria, la media se sitúa entre 33.000 y 38.000 euros anuales.
- Entre los 4 y 6 años de experiencia, la retribución asciende a una horquilla de 38.000 a 41.000 euros.
- A partir de los 6 años, el sueldo puede alcanzar entre 41.000 y 46.000 euros anuales.
En el caso de las enfermeras, el informe refleja que durante los primeros cuatro años de ejercicio perciben un salario anual de entre 26.000 y 34.000 euros, sin especificar si se trata de profesionales con especialidad o sin ella. A partir de los cuatro a seis años de experiencia, la horquilla salarial asciende a entre 34.000 y 41.000 euros anuales.
Finalmente, las enfermeras con más de seis años en la profesión alcanzan sueldos que oscilan entre los 41.000 y los 52.000 euros anuales.
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Maldini no da crédito con Jesús Gil tras la expulsión de Huijsen: 'En la vida
- Broncano y Mariló Montero rompen el silencio y destapan toda la verdad sobre lo ocurrido en 'La Revuelta
- Dani el Rojo se moja y desata la polémica en redes: 'Soy de Barcelona y nunca digo que soy catalán
- Maria Sharapova vuelve a escena con 38 años: La comentada foto con David Beckham en un evento en Nueva York
- Última hora del caso Madeleine McCann: Una mujer investigada habla 18 años después
- Jorge Rey desvela si la llegada del otoño traerá cambios de tiempo a finales de septiembre: 'Se va a situar sobre el continente europeo
- ¿Quién es Tyler Robinson, el presunto asesino del activista pro-Trump Charlie Kirk?