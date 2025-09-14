¿Cuánto cobra una enfermera en España en 2025? Este es su salario

Este estudio que vamos a ver analiza los sueldos de los perfiles de enfermería más habituales dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS), un sector clave que concentra al 9,6% de los trabajadores del país. Además, durante el último año la sanidad ha sumado 51.500 nuevos empleos, lo que supone un crecimiento del 2,5% en su plantilla.

Pues según el Informe de Tendencias Salariales 2025 de Randstad Research, el salario medio de una enfermera en España se sitúa en torno a los 40.000 euros brutos anuales. Si nos centramos en el ámbito de la enfermería, el informe detalla los salarios de tres perfiles clave: el director de Enfermería, el coordinador de Enfermería y la enfermera asistencial.

Según los datos recopilados, el salario de un director de Enfermería arranca entre 36.000 y 41.000 euros anuales durante los primeros cuatro años en el cargo. Con una experiencia de entre cuatro y seis años, la retribución asciende a una franja de 41.000 a 47.000 euros.

Finalmente, quienes superan los seis años en el puesto alcanzan un sueldo que oscila entre 47.000 y 52.000 euros anuales. En el caso del puesto de coordinador/a de Enfermería, el salario evoluciona de forma notable con la experiencia:

Con 1 a 4 años de trayectoria , la media se sitúa entre 33.000 y 38.000 euros anuales .

, la media se sitúa entre . Entre los 4 y 6 años de experiencia , la retribución asciende a una horquilla de 38.000 a 41.000 euros .

, la retribución asciende a una horquilla de . A partir de los 6 años, el sueldo puede alcanzar entre 41.000 y 46.000 euros anuales.

En el caso de las enfermeras, el informe refleja que durante los primeros cuatro años de ejercicio perciben un salario anual de entre 26.000 y 34.000 euros, sin especificar si se trata de profesionales con especialidad o sin ella. A partir de los cuatro a seis años de experiencia, la horquilla salarial asciende a entre 34.000 y 41.000 euros anuales.

Finalmente, las enfermeras con más de seis años en la profesión alcanzan sueldos que oscilan entre los 41.000 y los 52.000 euros anuales.