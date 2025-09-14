Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

SOCIEDAD

¿Cuánto cobra una enfermera en España en 2025? Este es su salario

Esto es lo que gana una enfermera en España en 2025

Enfermera España

Enfermera España

Ramón Gutiérrez

Este estudio que vamos a ver analiza los sueldos de los perfiles de enfermería más habituales dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS), un sector clave que concentra al 9,6% de los trabajadores del país. Además, durante el último año la sanidad ha sumado 51.500 nuevos empleos, lo que supone un crecimiento del 2,5% en su plantilla.

Pues según el Informe de Tendencias Salariales 2025 de Randstad Research, el salario medio de una enfermera en España se sitúa en torno a los 40.000 euros brutos anuales. Si nos centramos en el ámbito de la enfermería, el informe detalla los salarios de tres perfiles clave: el director de Enfermería, el coordinador de Enfermería y la enfermera asistencial.

Según los datos recopilados, el salario de un director de Enfermería arranca entre 36.000 y 41.000 euros anuales durante los primeros cuatro años en el cargo. Con una experiencia de entre cuatro y seis años, la retribución asciende a una franja de 41.000 a 47.000 euros.

Finalmente, quienes superan los seis años en el puesto alcanzan un sueldo que oscila entre 47.000 y 52.000 euros anuales. En el caso del puesto de coordinador/a de Enfermería, el salario evoluciona de forma notable con la experiencia:

  • Con 1 a 4 años de trayectoria, la media se sitúa entre 33.000 y 38.000 euros anuales.
  • Entre los 4 y 6 años de experiencia, la retribución asciende a una horquilla de 38.000 a 41.000 euros.
  • A partir de los 6 años, el sueldo puede alcanzar entre 41.000 y 46.000 euros anuales.

En el caso de las enfermeras, el informe refleja que durante los primeros cuatro años de ejercicio perciben un salario anual de entre 26.000 y 34.000 euros, sin especificar si se trata de profesionales con especialidad o sin ella. A partir de los cuatro a seis años de experiencia, la horquilla salarial asciende a entre 34.000 y 41.000 euros anuales.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, las enfermeras con más de seis años en la profesión alcanzan sueldos que oscilan entre los 41.000 y los 52.000 euros anuales.

TEMAS

  1. El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
  2. Maldini no da crédito con Jesús Gil tras la expulsión de Huijsen: 'En la vida
  3. Broncano y Mariló Montero rompen el silencio y destapan toda la verdad sobre lo ocurrido en 'La Revuelta
  4. Dani el Rojo se moja y desata la polémica en redes: 'Soy de Barcelona y nunca digo que soy catalán
  5. Maria Sharapova vuelve a escena con 38 años: La comentada foto con David Beckham en un evento en Nueva York
  6. Última hora del caso Madeleine McCann: Una mujer investigada habla 18 años después
  7. Jorge Rey desvela si la llegada del otoño traerá cambios de tiempo a finales de septiembre: 'Se va a situar sobre el continente europeo
  8. ¿Quién es Tyler Robinson, el presunto asesino del activista pro-Trump Charlie Kirk?

Naomi Oreskes, profesora de Harvard: "Trump no sólo fomenta la duda: intenta destruir la ciencia"

Naomi Oreskes, profesora de Harvard: "Trump no sólo fomenta la duda: intenta destruir la ciencia"

Caos aéreo en el aeropuerto de Barajas por la huelga de los vigilantes de seguridad

Caos aéreo en el aeropuerto de Barajas por la huelga de los vigilantes de seguridad

Felipe VI y Letizia viajan a Egipto para respaldar su mediación en Gaza y el turismo

Felipe VI y Letizia viajan a Egipto para respaldar su mediación en Gaza y el turismo

Zülfü Livaneli, escritor y poeta turco: "El proyecto de Erdogan ha fracasado"

Zülfü Livaneli, escritor y poeta turco: "El proyecto de Erdogan ha fracasado"

La visita de los expertos de la Comisión de Venecia aviva el debate sobre los dos modelos para conformar el futuro CGPJ

La visita de los expertos de la Comisión de Venecia aviva el debate sobre los dos modelos para conformar el futuro CGPJ

Ni una palabra de más: la OCU sentencia la verdad sobre los coches chinos

Ni una palabra de más: la OCU sentencia la verdad sobre los coches chinos

¿Recuerdas este mueble de Ikea? Ahora es un lujo que pocos pueden permitirse

¿Recuerdas este mueble de Ikea? Ahora es un lujo que pocos pueden permitirse

¿Cuánto cobra una enfermera en España en 2025? Este es su salario

¿Cuánto cobra una enfermera en España en 2025? Este es su salario