Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Víctor FontCuadro ChampionsXavi EspartEric GarcíaBam AdebayoHorario Real Madrid-CityHonda Aston MartinAlineaciones probables Madrid-CityCúando juega AlcarazPrevia Madrid-City1x1 BarçaCuadro Barça ChampionsBernalJulia TorresAtlético millonesNewcastle - BarcelonaVuelta Champions LeagueClasificación París-NizaMarató Barcelona 2026Djokovic AlcarazSocio BarcelonaHorarios GP China F1Dinero Barça ChampionsEtapa 4 París-NizaAyuso VingegaardBoris BeckerEtapa 3 Tirreno-AdriáticoClasificación Tirreno-AdriáticoMaldiniCandidatos Elecciones Barça 2026Juegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

SALARIOS

¿Cuánto cobra un empleado de Lidl en 2026? Salario medio y funciones

Este el sueldo medio de los empleados de Lidl en España durante 2026, teniendo en cuenta varios factores que pueden modificarlo.

Trabajadores del supermercado Lidl

Trabajadores del supermercado Lidl

Álex Pareja

Álex Pareja

El salario medio de un empleado de Lidl en España en 2025 se sitúa alrededor de los 18.000 euros brutos anuales para puestos básicos de tienda a jornada completa, muy cercano al nuevo Salario Mínimo Interprofesional, según el convenio colectivo.

En lo que respecta al año 2026, se mantienen estas cifras base con posibles revisiones por IPC hasta un 4% adicional, aunque el convenio acaba de vencer en febrero y podría actualizarse. En general, todo depende de varios factores como el puesto, la responsabilidad y otras variables que pueden aumentar el salario.

Salario medio de los empleados de Lidl

Hay que tener en cuenta que los salarios en Lidl varían significativamente por país debido a los costes de vida y convenios locales. En Alemania, por ejemplo, un cajero gana cerca del doble respecto a España, debido a múltiples motivos.

En Francia, el promedio es de 23.500 euros, y en Reino Unido de unos 27.000 euros brutos anuales. Podríamos decir que en España se ofrecen salarios competitivos en Lidl dentro del sector supermercados, pero inferiores a otros países y otros sectores.

Supermercado Lidl

Supermercado Lidl / Lidl

El sueldo base en Lidl se amplía con pluses: nocturnidad, festivos, apoyo a la gestión, antigüedad, objetivos y ubicación, pudiendo elevar el salario hasta los 27.000 euros para gerentes. También se tienen en cuenta otros factores adicionales como la posible utilización de maquinaria, así que es difícil establecer un único sueldo.

En Lidl, los empleados de tienda atienden clientes, cobran compras, reponen mercancía, controlan su frescura, hornean pan, realizan inventarios... Los mandos intermedios supervisan los equipos, ventas y operaciones diarias, mientras que los gerentes gestionan la tienda completa.

Noticias relacionadas y más

Para poder trabajar en Lidl es necesario completar los estudios en ESO, tener flexibilidad horaria (turnos rotativos, fines de semana) y habilidades como atención al cliente, dinamismo y trabajo en equipo. La experiencia se valora pero no es esencial para puestos básicos, ya que existe formación interna.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mensaje de Héctor Fort a su pareja por pelear en 'La Velada del Año VI'
  2. Bad Gyal se abre en canal sobre sus adicciones: 'Estoy enganchada
  3. El cirujano Diego González Rivas desvela el dineral que recibió por una de las operaciones más caras de su carrera
  4. La Agencia Tributaria te da hasta 1.350 euros en la Declaración de la Renta gracias a este seguro que tienen miles de contribuyentes catalanes
  5. Manuel Álvarez, experto en pensiones, avisa: 'Para la jubilación, hay que ahorrar antes de los 30
  6. Comprobar Euromillones de hoy: resultados del martes 10 de marzo de 2026
  7. La Unión Europea se pronuncia sobre la baliza V16 y tranquiliza a los conductores españoles
  8. Hacienda lo confirma: devolverá hasta 590 euros en la Renta 2026 a los contribuyentes que cumplan este requisito

8 escuelas de Barcelona en la lista de los 100 mejores colegios de España 2026

8 escuelas de Barcelona en la lista de los 100 mejores colegios de España 2026

Sarah Santaolalla pierde los papeles y abandona 'En Boca de Todos': "No se puede tolerar"

Sarah Santaolalla pierde los papeles y abandona 'En Boca de Todos': "No se puede tolerar"

Luka Doncic confirma su separación y afronta una batalla por la custodia de sus hijas

Luka Doncic confirma su separación y afronta una batalla por la custodia de sus hijas

Si has agotado el paro, aún puedes pedir esta ayuda de hasta 5.280 euros

Si has agotado el paro, aún puedes pedir esta ayuda de hasta 5.280 euros

¿Cuánto cobra un empleado de Lidl en 2026? Salario medio y funciones

¿Cuánto cobra un empleado de Lidl en 2026? Salario medio y funciones

El Meteocat avisa de las lluvias sorpresa en Catalunya: las temperaturas engañan

El Meteocat avisa de las lluvias sorpresa en Catalunya: las temperaturas engañan

El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: las empresas deben pagar la pausa para comer si ocurre esto

El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: las empresas deben pagar la pausa para comer si ocurre esto

Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon 2026: estos son los 37 productos que están arrasando

Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon 2026: estos son los 37 productos que están arrasando