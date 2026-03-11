¿Cuánto cobra un empleado de Lidl en 2026? Salario medio y funciones

El salario medio de un empleado de Lidl en España en 2025 se sitúa alrededor de los 18.000 euros brutos anuales para puestos básicos de tienda a jornada completa, muy cercano al nuevo Salario Mínimo Interprofesional, según el convenio colectivo.

En lo que respecta al año 2026, se mantienen estas cifras base con posibles revisiones por IPC hasta un 4% adicional, aunque el convenio acaba de vencer en febrero y podría actualizarse. En general, todo depende de varios factores como el puesto, la responsabilidad y otras variables que pueden aumentar el salario.

Salario medio de los empleados de Lidl

Hay que tener en cuenta que los salarios en Lidl varían significativamente por país debido a los costes de vida y convenios locales. En Alemania, por ejemplo, un cajero gana cerca del doble respecto a España, debido a múltiples motivos.

En Francia, el promedio es de 23.500 euros, y en Reino Unido de unos 27.000 euros brutos anuales. Podríamos decir que en España se ofrecen salarios competitivos en Lidl dentro del sector supermercados, pero inferiores a otros países y otros sectores.

Supermercado Lidl / Lidl

El sueldo base en Lidl se amplía con pluses: nocturnidad, festivos, apoyo a la gestión, antigüedad, objetivos y ubicación, pudiendo elevar el salario hasta los 27.000 euros para gerentes. También se tienen en cuenta otros factores adicionales como la posible utilización de maquinaria, así que es difícil establecer un único sueldo.

En Lidl, los empleados de tienda atienden clientes, cobran compras, reponen mercancía, controlan su frescura, hornean pan, realizan inventarios... Los mandos intermedios supervisan los equipos, ventas y operaciones diarias, mientras que los gerentes gestionan la tienda completa.

Para poder trabajar en Lidl es necesario completar los estudios en ESO, tener flexibilidad horaria (turnos rotativos, fines de semana) y habilidades como atención al cliente, dinamismo y trabajo en equipo. La experiencia se valora pero no es esencial para puestos básicos, ya que existe formación interna.