SALARIOS
¿Cuánto cobra un empleado de DIA en España en 2026? Salario medio y funciones
Repasamos el sueldo medio de los empleados de DIA en España, una de la cadena de supermercados más presente en nuestro país.
En España, un empleado de DIA en puestos de base como cajero o reponedor gana un salario medio bruto anual de entre 14.000 y 16.000 euros en 2026, lo que equivale a unos 1.100-1.300 euros brutos mensuales a jornada completa, según datos del convenio colectivo de grandes almacenes y revisiones salariales recientes.
DIA aplica el convenio ANGED, con tablas que sitúan el salario base para personal de tienda en torno a 16.000 euros anuales para 2025, más incrementos del 3% pactados para 2026, complementados por pluses por turnos y antigüedad.
Esto resulta en 1.000-1.200 euros mensuales en 14 pagas para entrada, elevándose a 1.200-1.400 euros con prorrateo y extras por festivos o nocturnidad, cifras competitivas en lo que respecta a las cadenas de supermercados pero con una alta rotación de contratos parciales.
Los salarios de DIA en España
Los sueldos en DIA España son inferiores a los de homólogos en Francia o Alemania (1.700-2.000 euros brutos mensuales), aunque el menor coste de vida en España lo puede compensar parcialmente, quedando en la media baja en la comparativa europea.
Otros factores que influyen en el salario incluyen la jornada (completa o parcial de 20-25 horas, frecuente en DIA), antigüedad (trienios de 30-50 euros), complementos por domingos (50-75% extra) y ubicación en proximidades urbanas, donde los pluses por afluencia ayudan a superar el SMI pero rara vez llegan a 1.500 euros.
Funciones y requisitos para trabajar en DIA
En DIA, los roles son multifuncionales dada la escala de tiendas pequeñas. Los cajeros procesan cobros, atienden quejas, gestionan devoluciones y promocionan productos, priorizando rapidez en espacios reducidos. Los reponedores ubican mercancía, revisan fechas de caducidad, ordenan estanterías y limpian pasillos, colaborando en recepciones diarias y campañas de ofertas.
Otras tareas comunes que pueden realizar los empleados base de DIA abarcan la atención al cliente en sala, etiquetado, inventarios y apoyo en cajas en horas pico, con turnos intensos que cubren mañanas, tardes y fines de semana.
Para poder trabajar en DIA es necesario contar con ESO o equivalente; se valora FP en Comercio o Logística para progresar a auxiliar o jefe de tienda. DIA prioriza agilidad, servicio al cliente, resistencia física y disponibilidad total para turnos rotativos, sin exigir experiencia previa ya que ofrece sus propios cursos de preparación.
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