¿Cuánto cobra un empleado de DIA en España en 2026? Salario medio y funciones

En España, un empleado de DIA en puestos de base como cajero o reponedor gana un salario medio bruto anual de entre 14.000 y 16.000 euros en 2026, lo que equivale a unos 1.100-1.300 euros brutos mensuales a jornada completa, según datos del convenio colectivo de grandes almacenes y revisiones salariales recientes.

DIA aplica el convenio ANGED, con tablas que sitúan el salario base para personal de tienda en torno a 16.000 euros anuales para 2025, más incrementos del 3% pactados para 2026, complementados por pluses por turnos y antigüedad.

Esto resulta en 1.000-1.200 euros mensuales en 14 pagas para entrada, elevándose a 1.200-1.400 euros con prorrateo y extras por festivos o nocturnidad, cifras competitivas en lo que respecta a las cadenas de supermercados pero con una alta rotación de contratos parciales.

Los salarios de DIA en España

Los sueldos en DIA España son inferiores a los de homólogos en Francia o Alemania (1.700-2.000 euros brutos mensuales), aunque el menor coste de vida en España lo puede compensar parcialmente, quedando en la media baja en la comparativa europea.

Supermercado DIA / DIA

Otros factores que influyen en el salario incluyen la jornada (completa o parcial de 20-25 horas, frecuente en DIA), antigüedad (trienios de 30-50 euros), complementos por domingos (50-75% extra) y ubicación en proximidades urbanas, donde los pluses por afluencia ayudan a superar el SMI pero rara vez llegan a 1.500 euros.

Funciones y requisitos para trabajar en DIA

En DIA, los roles son multifuncionales dada la escala de tiendas pequeñas. Los cajeros procesan cobros, atienden quejas, gestionan devoluciones y promocionan productos, priorizando rapidez en espacios reducidos. Los reponedores ubican mercancía, revisan fechas de caducidad, ordenan estanterías y limpian pasillos, colaborando en recepciones diarias y campañas de ofertas.

Otras tareas comunes que pueden realizar los empleados base de DIA abarcan la atención al cliente en sala, etiquetado, inventarios y apoyo en cajas en horas pico, con turnos intensos que cubren mañanas, tardes y fines de semana.

Para poder trabajar en DIA es necesario contar con ESO o equivalente; se valora FP en Comercio o Logística para progresar a auxiliar o jefe de tienda. DIA prioriza agilidad, servicio al cliente, resistencia física y disponibilidad total para turnos rotativos, sin exigir experiencia previa ya que ofrece sus propios cursos de preparación.