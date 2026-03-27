¿Cuánto cobra un empleado de Condis en España en 2026? Salario medio y funciones

En España, sobre todo en Catalunya donde Condis opera mayoritariamente, un empleado de base como cajero o reponedor cobra un salario medio bruto mensual de entre 1.700 y 1.850 euros a jornada completa en 2026, superior a la media del sector según datos de portales laborales y convenios aplicables.

Sueldo medio de los empleados de Condis

Condis se rige por el convenio colectivo de supermercados de Catalunya o el estatal de grandes almacenes (ANGED), con salarios base para grupo profesional base en torno a 16.900-17.500 euros anuales en 2025, más subidas del 2-4% para 2026 que lo sitúan en 18.000-19.000 euros anuales, equivalentes a 1.500-1.600 euros mensuales en 12 pagas con prorrateo.

Respecto a otros países, los sueldos de Condis superan la media española pero quedan por debajo de Francia o Alemania (1.900-2.300 euros brutos), aunque es algo que suele ser habitual en la mayor parte de los empleos de España, no sólo en el sector de los supermercados.

Las variaciones en el sueldo dependen de la jornada (completa o parcial de 25 horas), antigüedad (trienios de 40-60 euros), pluses por nocturnidad (25% extra) y festivos (hasta 75%), con tiendas situadas en centros urbanos pagando más por demanda.

Funciones principales de un empleado de Condis

Las tareas en Condis son versátiles, adaptadas a supermercados de proximidad. Los cajeros gestionan cobros, devoluciones y atención personalizada, resolviendo incidencias con agilidad. Los reponedores colocan productos, controlan stocks, caducidades y ordenan lineales, apoyando en recepciones y promociones diarias.

Para poder trabajar como empleado en Condis se requieren estudios en ESO como mínimo, preferentemente FP en Comercio o similar para ascensos a sección o auxiliar. Se valora orientación al cliente, dinamismo, equipo y flexibilidad horaria.

La experiencia previa no es obligatoria ya que Condis imparte formación inicial en procesos, higiene y servicio. En Barcelona y área metropolitana, priorizan perfiles locales para contratos estables, y suelen derivar en contratos indefinidos en muchas vacantes.