SALARIOS
¿Cuánto cobra un empleado de Carrefour en 2026? Salario medio y funciones
Este es el sueldo medio de un empleado de Carrefour en 2026 en España, una de las cadenas de supermercados más presentes.
En España, un empleado de base en Carrefour, como cajero o reponedor, percibe un salario medio bruto mensual de entre 1.350 y 1.450 euros a jornada completa en 2026, según datos actualizados del convenio colectivo de grandes almacenes y acuerdos específicos de la empresa.
Esta cantidad forma parte de un salario base anual aproximado de 17.000 euros, más complementos por antigüedad, turnos y festivos, aunque muchos contratos son a tiempo parcial, lo que reduce la cifra total. A nivel nacional, este sueldo se sitúa ligeramente por encima del SMI y refleja las condiciones del sector.
El salario en Carrefour en 2026
Respecto a otros países europeos, los salarios en Carrefour en España son más bajos que en Francia o Alemania, donde los puestos equivalentes rondan los 1.800-2.200 euros brutos mensuales, aunque el mayor coste de vida equilibra en parte el poder adquisitivo.
En Portugal o Italia, las cifras son similares o inferiores, lo que posiciona a España en una media europea modesta en lo que respecta a los supermercados. Pero hay varios elementos que pueden variar el salario de un empleado de Carrefour que hay que tener en consideración.
Factores como la jornada (completa o parcial, común en Carrefour con 20-25 horas semanales), la antigüedad (trienios de 40-60 euros), turnos nocturnos o dominicales (hasta 20% extra) y el tipo de tienda (hipermercado vs. Express) pueden elevar el salario hasta 1.800 euros o reducirlo por debajo de 1.000 euros netos en parciales.
Las tareas habituales de un empleado de Carrefour giran en torno a la operativa diaria de la tienda. Los cajeros gestionan el cobro de productos, atienden reclamaciones, procesan devoluciones y cierran caja, siempre priorizando un servicio rápido y amable al cliente.
Los reponedores se encargan de colocar mercancía, controlar stocks y caducidades, mantener la limpieza y orden de pasillos, y apoyar en recepciones de proveedores o promociones. En roles mixtos, comunes en supermercados pequeños, también se asesora en compras, se cambian precios y se colabora en inventarios periódicos.
Para poder trabajar en Carrefour en España no se requiere titulación universitaria; basta con ESO o Bachillerato, aunque FP en Comercio, Logística o Administración acelera la contratación y promociones internas. La empresa valora habilidades como orientación al cliente, trabajo en equipo, agilidad física para reposiciones y manejo básico de software de caja.
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