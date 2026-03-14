¿Cuánto cobra un empleado de Carrefour en 2026? Salario medio y funciones

En España, un empleado de base en Carrefour, como cajero o reponedor, percibe un salario medio bruto mensual de entre 1.350 y 1.450 euros a jornada completa en 2026, según datos actualizados del convenio colectivo de grandes almacenes y acuerdos específicos de la empresa.

Esta cantidad forma parte de un salario base anual aproximado de 17.000 euros, más complementos por antigüedad, turnos y festivos, aunque muchos contratos son a tiempo parcial, lo que reduce la cifra total. A nivel nacional, este sueldo se sitúa ligeramente por encima del SMI y refleja las condiciones del sector.

El salario en Carrefour en 2026

Respecto a otros países europeos, los salarios en Carrefour en España son más bajos que en Francia o Alemania, donde los puestos equivalentes rondan los 1.800-2.200 euros brutos mensuales, aunque el mayor coste de vida equilibra en parte el poder adquisitivo.

En Portugal o Italia, las cifras son similares o inferiores, lo que posiciona a España en una media europea modesta en lo que respecta a los supermercados. Pero hay varios elementos que pueden variar el salario de un empleado de Carrefour que hay que tener en consideración.

Fachada Carrefour / PERIODICO.

Factores como la jornada (completa o parcial, común en Carrefour con 20-25 horas semanales), la antigüedad (trienios de 40-60 euros), turnos nocturnos o dominicales (hasta 20% extra) y el tipo de tienda (hipermercado vs. Express) pueden elevar el salario hasta 1.800 euros o reducirlo por debajo de 1.000 euros netos en parciales.

Las tareas habituales de un empleado de Carrefour giran en torno a la operativa diaria de la tienda. Los cajeros gestionan el cobro de productos, atienden reclamaciones, procesan devoluciones y cierran caja, siempre priorizando un servicio rápido y amable al cliente.

Los reponedores se encargan de colocar mercancía, controlar stocks y caducidades, mantener la limpieza y orden de pasillos, y apoyar en recepciones de proveedores o promociones. En roles mixtos, comunes en supermercados pequeños, también se asesora en compras, se cambian precios y se colabora en inventarios periódicos.

Para poder trabajar en Carrefour en España no se requiere titulación universitaria; basta con ESO o Bachillerato, aunque FP en Comercio, Logística o Administración acelera la contratación y promociones internas. La empresa valora habilidades como orientación al cliente, trabajo en equipo, agilidad física para reposiciones y manejo básico de software de caja.