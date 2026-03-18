¿Cuánto cobra un empleado de Caprabo en Catalunya en 2026? Salario medio y funciones

En España, principalmente en Catalunya donde Caprabo concentra su actividad, los empleados de base como cajeros o reponedores perciben un salario medio bruto mensual de entre 1.300 y 1.450 euros a jornada completa en 2026, alineado con el convenio colectivo estatal de grandes almacenes.

El sueldo medio de los empleados de Caprabo

Caprabo aplica el convenio ANGED (para cadenas como Carrefour o Alcampo), que fija un salario base anual para grupo profesional base en torno a 16.945 euros brutos en 2025, con incrementos del 4,5% anual hasta 2026, más complementos por antigüedad y turnos que elevan la media.

Esto se traduce en unos 1.210 euros brutos mensuales en 14 pagas para puestos iniciales, prorrateándose a 1.350-1.450 euros con pluses por festivos o nocturnidad, cifras similares a otros competidores pero poniendoo énfasis a unos contratos más estables en su red de supermercados catalanes.

Una tienda de Caprabo / CAPRABO

A nivel internacional, los sueldos de Caprabo resultan más bajos que en cadenas equivalentes de Francia o Alemania (donde superan 1.800 euros brutos mensuales), aunque el coste de vida en Catalunya mitiga parte de la diferencia, posicionando a España en la media baja europea en lo que a supermercados se refiere.

Factores clave que modulan el salario incluyen la jornada (completa de 40 horas o parciales comunes de 20-30 horas), la antigüedad (trienios de 40-50 euros), complementos por domingos (hasta 75% extra) y el tamaño de la tienda, con hipermercados ofreciendo más oportunidades.

Funciones de un empleado de Caprabo

El trabajo en Caprabo es polivalente. Los cajeros atienden los cobros, gestionan devoluciones, resuelven incidencias y promueven ofertas, asegurando la fluidez en picos de afluencia. Los reponedores colocan productos, controlan stocks y caducidades, limpian lineales y apoyan en recepciones.

En Caprabo también existen los roles mixtos que incluyen atención en sala, cambio de precios, inventarios y colaboración en promociones estacionales, todo con turnos rotativos que cubren mañanas, tardes, fines de semana y festivos.

Para poder trabajar en Caprabo no se demanda ningún título superior; con ESO o equivalente basta, valorándose FP en Comercio, Administración o Logística para posibles ascensos o para optar a puestos como el de jefe de sección.