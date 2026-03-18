SUPERMERCADOS
¿Cuánto cobra un empleado de Caprabo en Catalunya en 2026? Salario medio y funciones
Este es el sueldo medio de los empleados de Caprabo, cadena de supermercados, en el año 2026.
En España, principalmente en Catalunya donde Caprabo concentra su actividad, los empleados de base como cajeros o reponedores perciben un salario medio bruto mensual de entre 1.300 y 1.450 euros a jornada completa en 2026, alineado con el convenio colectivo estatal de grandes almacenes.
El sueldo medio de los empleados de Caprabo
Caprabo aplica el convenio ANGED (para cadenas como Carrefour o Alcampo), que fija un salario base anual para grupo profesional base en torno a 16.945 euros brutos en 2025, con incrementos del 4,5% anual hasta 2026, más complementos por antigüedad y turnos que elevan la media.
Esto se traduce en unos 1.210 euros brutos mensuales en 14 pagas para puestos iniciales, prorrateándose a 1.350-1.450 euros con pluses por festivos o nocturnidad, cifras similares a otros competidores pero poniendoo énfasis a unos contratos más estables en su red de supermercados catalanes.
A nivel internacional, los sueldos de Caprabo resultan más bajos que en cadenas equivalentes de Francia o Alemania (donde superan 1.800 euros brutos mensuales), aunque el coste de vida en Catalunya mitiga parte de la diferencia, posicionando a España en la media baja europea en lo que a supermercados se refiere.
Factores clave que modulan el salario incluyen la jornada (completa de 40 horas o parciales comunes de 20-30 horas), la antigüedad (trienios de 40-50 euros), complementos por domingos (hasta 75% extra) y el tamaño de la tienda, con hipermercados ofreciendo más oportunidades.
Funciones de un empleado de Caprabo
El trabajo en Caprabo es polivalente. Los cajeros atienden los cobros, gestionan devoluciones, resuelven incidencias y promueven ofertas, asegurando la fluidez en picos de afluencia. Los reponedores colocan productos, controlan stocks y caducidades, limpian lineales y apoyan en recepciones.
En Caprabo también existen los roles mixtos que incluyen atención en sala, cambio de precios, inventarios y colaboración en promociones estacionales, todo con turnos rotativos que cubren mañanas, tardes, fines de semana y festivos.
Para poder trabajar en Caprabo no se demanda ningún título superior; con ESO o equivalente basta, valorándose FP en Comercio, Administración o Logística para posibles ascensos o para optar a puestos como el de jefe de sección.
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