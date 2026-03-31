¿Cuánto cobra un empleado de Bonpreu en Catalunya en 2026? Salario medio y funciones

En Catalunya, donde Bonpreu (incluyendo marcas como Esclat) concentra su red de supermercados, un empleado de base como cajero o reponedor cobra un salario bruto anual medio de entre 15.000 y 20.000 euros a jornada completa en 2026, según datos de ofertas laborales y subidas salariales recientes.

La cadena aplicó un aumento del 17% en 2024, con incrementos adicionales del 10,5% en el convenio de supermercados catalán (2022-2025, prorrogable), situando el salario base para cajeros en 13.000-15.000 euros anuales y reponedores en 13.000-18.000 euros, más pagas extras en Navidad, verano y beneficios.

Mensualmente, esto equivale a unos 1.200-1.600 euros brutos en 12 pagas prorrateadas, con complementos por productividad que elevan la media a 1.400-1.700 euros. Pero hay varios factores a tener en cuenta que pueden variar el salario, además de otros puestos.

Sueldo medio de un empleado de Bonpreu

Comparado con otras cadenas españolas, Bonpreu ofrece condiciones competitivas en Catalunya, pero inferiores a Francia o Alemania (1.800-2.200 euros brutos mensuales), equilibrado por menor coste de vida local. Pero hay que tener en cuenta otros factores.

Un cliente observa una nevera de quesos refrigerados en un establecimiento BonPreu de Barcelona. / ZOWY VOETEN / EPC

En Bonpreu, lo que sube o baja tu nómina depende de si trabajas un turno completo (que corresponde al 77% de la plantilla), los trienios que acumules, o si trabajas en turnos nocturnos con un 15% extra. En este sentido, se aplica de forma muy similar a otras cadenas de supermercados.

El puesto específico también es importante en Bonpreu, como en el caso de los mozos de almacén, que alcanzan cerca de los 23.000 euros anuales. Destaca el alto porcentaje de contratos indefinidos, cercano al 98%, junto con descuentos del 7% en compras internas.

Los cajeros se encargan del cobro, la gestión de devoluciones y la atención directa al cliente, promoviendo ofertas para optimizar la experiencia de compra. Por su parte, los reponedores organizan la mercancía en estanterías, supervisan el control de stocks y fechas de caducidad, y mantienen la limpieza de los pasillos

En Bonpreu trambién trabajan especialistas como charcuteros, que preparan productos frescos, mientras que los transportistas gestionan entregas puntuales. Todo está orientado a un servicio de proximidad característico de esta red catalana de supermercados.