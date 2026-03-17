¿Cuánto cobra un empleado de Aldi en España en 2026? Salario medio y funciones

En España, los empleados de Aldi en 2026 se sitúan en una franja salarial muy similar a la del resto de grandes cadenas de distribución, aunque con ligeras mejoras ligadas al convenio de grandes almacenes y a subidas pactadas en los últimos años.

Los salarios de Aldi se rigen por este convenio estatal, que fija distintas tablas según grupo profesional (base, profesionales, coordinadores y técnicos) y establece incrementos hasta 2026, de modo que el personal de tienda ha visto cómo su suledo crecía de forma progresiva.

El salario medio de un empleado de Aldi en España

En 2024, por ejemplo, el grupo base partía de unos 16.400 euros brutos anuales y el grupo técnico superaba los 20.000, cifras que en 2025 se incrementaron un 3% y en 2026 un 2% adicional, situando el sueldo medio de entrada de cajeros y reponedores ligeramente por encima de los 1.300 euros brutos mensuales a jornada completa, contando pagas prorrateadas y complementos.

Cuando las pagas extra se prorratean en 12 mensualidades y se añaden complementos por antigüedad, nocturnidad o trabajo en domingos y festivos, el sueldo mensual efectivo puede aproximarse o superar los 1.350–1.450 euros brutos a jornada completa, dependiendo de la tienda y la trayectoria del trabajador.

Imagen de un Aldi / Aldi

En niveles superiores, como coordinadores o responsables de tienda, se alcanzan salarios que se acercan a los 1.600–1.800 euros brutos mensuales, e incluso más con varios años de antigüedad y objetivos, aunque estos puestos suponen mayor responsabilidad.

Funciones y requisitos para trabajar en Aldi

En cuanto a las funciones, el personal base de Aldi suele desempeñar tareas polivalentes, combinando caja, reposición y atención al cliente en sala. En el puesto de cajero, la actividad principal consiste en escanear productos, gestionar cobros, resolver incidencias sencillas con devoluciones o cambios y mantener el puesto de caja ordenado, además de ofrecer un trato rápido y cordial al cliente.

En la parte de reposición, los empleados se encargan de colocar mercancía, vigilar las caducidades, garantizar la correcta rotación de productos y mantener la limpieza de pasillos, a menudo fuera del horario de mayor afluencia.

Para trabajar en Aldi no se exige una formación universitaria; habitualmente el requisito es contar con estudios de ESO, valorándose positivamente el Bachillerato o una FP de la rama de Comercio, Distribución o Logística. La empresa prioriza competencias como la orientación al cliente, la capacidad para trabajar en equipo, la responsabilidad y cierta autonomía.