SUELDOS
¿Cuánto cobra un electricista en España en 2025? Este es su salario
Un oficio en auge que ofrece estabilidad, buenos ingresos y oportunidades de crecimiento
El sector eléctrico sigue siendo uno de los más demandados en España y, como consecuencia, muchos se preguntan cuánto gana realmente un electricista en la actualidad. Recordemos que gracias a ellos, podemos mantener en óptimas condiciones todo lo relacionado con lo eléctrico.
Salario medio de un electricista en 2025
En términos generales, un electricista en España gana entre 20.000 y 22.000 euros brutos al año, lo que se traduce en unos 1.600 – 1.800 euros mensuales. Este sueldo es bastante competitivo si se compara con otros oficios, y además suele mejorar con los años de experiencia.
Por experiencia...
- Principiantes (0–2 años): desde unos 820 € al mes.
- Electricistas con experiencia media (5–10 años): entre 1.500 y 2.000 € al mes.
- Veteranos con más de 20 años en el sector: hasta 2.200 € mensuales.
Sin embargo, la diferencia se nota especialmente en los electricistas autónomos o en los que han decidido especializarse en áreas con gran demanda, como las instalaciones solares, la automatización o la energía renovable. En estos casos, los ingresos pueden superar fácilmente los 30.000 € anuales, llegando incluso a los 40.000 € dependiendo del volumen de trabajo.
En cuanto a tarifas, un electricista por cuenta propia puede cobrar:
- En zonas rurales: entre 15 y 30 €/hora.
- En ciudades pequeñas: entre 30 y 50 €/hora.
- En grandes ciudades como Madrid o Barcelona: entre 50 y 85 €/hora, sobre todo en servicios urgentes.
La electrificación de hogares, el auge de las energías renovables y la modernización de instalaciones convierten al electricista en una profesión con gran proyección. Además, la estabilidad laboral y la posibilidad de crecer como autónomo hacen que sea uno de los oficios más atractivos en España en 2025.
En pocas palabras, ser electricista en España en 2025 supone un salario estable, con un promedio de 20.000–22.000 € al año, pero con la posibilidad de duplicar esa cifra si trabajas como autónomo y te especializas en sectores en expansión.
