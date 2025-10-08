¿Cuánto cobra un economista en España en 2025? Salario medio y especializaciones

Se encargan de desarrollar análisis económicos y financieros en determinadas empresas, de interpretar los datos para elaborar previsiones y evaluar ciertas políticas o inversiones... ¿Esto se ve reflejado en el salario de un economista en España? Lo repasamos.

El sueldo medio de un economista en España

Aunque depende de múltiples factores que ahora detallamos, el sueldo medio de un economista en España en 2025 se sitúa entre los 30.000 y los 40.000 euros brutos anuales, aunque existen diferentes especializaciones que pueden variarlo por completo.

Los factores principales que pueden determinar un salario mayor o menos para un economista son su experiencia, su especialización, el sector del empleo, su nivel de estudios y la ubicación, ya que como ocurre en otras profesiones, Madrid y Barcelona suelen ofrecer mejores salarios que otras localizaciones.

La experiencia profesional es un grado, ya que los economistas más jóvenes o con poco recorrido suelen percibir sueldos menores, al igual que el sector al que pertenezca la empresa y también su tamaño: esto puede ampliar o reducir el salario.

También depende de la relevancia del puesto: las funciones de un economista pueden resultar más o menos fundamentales en según qué tipo de empresas, y suele estar relacionado con el salario a percibir.

Las especializaciones de un economista también pueden determinar su salario: finanzas, big data, economía internacional... dependiendo de cuál sea su función concreta o especialización, el sueldo puede bajar o subir de forma determinante.

También encontramos muchos economistas en España que trabajan como autónomos, ya sea a nivel individual o con su propia consultoría, en cuyo caso el sueldo también varía de forma evidente y difiere de la nómina otorgada por diferentes empresas.

Para poder ejercer como economista en España es necesario disponer al menos del grado en Economía, aunque se recomienda formación posgrado y dominio de otras herramientas utilizadas en el día a día en su labor.