¿Cuánto cobra un diseñador UX/UI en España? Salario medio y funciones

El diseñador UX/UI es un profesional que se enfoca en optimizar la experiencia de usuario (UX) y la interfaz visual (UI) de aplicaciones, sitios web y productos digitales, asegurando que sean intuitivos, atractivos y funcionales para maximizar la satisfacción del usuario final. Repasamos cuál es su salario medio en España.

El sueldo medio de un diseñador UX/UI en España

El salario medio de un diseñador UX/UI en España en 2025 se sitúa entre los 28.000 y 38.000 euros brutos anuales, con variaciones según la experiencia y la ubicación. Los perfiles junior suelen empezar entre los 22.000 y los 28.000 euros, mientras que los seniors o especializados pueden superar los 45.000 euros, especialmente en Madrid, Barcelona o agencias digitales.

También hay muchos profesionales en este ámbito que trabajan de forma autónoma para diferentes empresas o clientes, y en este caso las cifras pueden llegar a subir dependiendo del tipo de perfil, de los proyectos, de las empresas, del tipo de trabajo a realizar...

Las funciones de un diseñador UX/UI

Las funciones de un diseñador UX/UI incluyen investigar necesidades de usuarios mediante encuestas y tests, crear wireframes y prototipos interactivos, diseñar interfaces visuales coherentes, realizar pruebas de usabilidad y colaborar con desarrolladores para implementar diseños. También analizan métricas para iterar mejoras continuas en sus diferentes diseños.

Para poder ejercer como diseñador UX/UI en España, no hay ninguna titulación obligatoria, pero se valoran los grados en diseño gráfico, comunicación audiovisual o informática, junto con másteres o esstudios avanzados en UX/UI. Es esencial dominar Figma, Adobe XD, Sketch, prototipado y principios de accesibilidad, además de poder hacer trabajo en equipo.

El diseñador UX/UI suele trabajar en equipos multidisciplinares colaborando con desarrolladores, product managers y stakeholders para alinear el diseño con los objetivos del negocio, utilizando diferentes metodologías. Este rol está muy demandado en el ecosistema tech español, con oportunidades en startups, agencias y multinacionales.