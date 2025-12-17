SALARIOS
¿Cuánto cobra un diseñador UX/UI en España? Salario medio y funciones
El diseñador UX/UI es uno de los profesionales creativos (y técnicos) más presentes en la actualidad. ¿Cuál es su sueldo medio en España?
El diseñador UX/UI es un profesional que se enfoca en optimizar la experiencia de usuario (UX) y la interfaz visual (UI) de aplicaciones, sitios web y productos digitales, asegurando que sean intuitivos, atractivos y funcionales para maximizar la satisfacción del usuario final. Repasamos cuál es su salario medio en España.
El sueldo medio de un diseñador UX/UI en España
El salario medio de un diseñador UX/UI en España en 2025 se sitúa entre los 28.000 y 38.000 euros brutos anuales, con variaciones según la experiencia y la ubicación. Los perfiles junior suelen empezar entre los 22.000 y los 28.000 euros, mientras que los seniors o especializados pueden superar los 45.000 euros, especialmente en Madrid, Barcelona o agencias digitales.
También hay muchos profesionales en este ámbito que trabajan de forma autónoma para diferentes empresas o clientes, y en este caso las cifras pueden llegar a subir dependiendo del tipo de perfil, de los proyectos, de las empresas, del tipo de trabajo a realizar...
Las funciones de un diseñador UX/UI
Las funciones de un diseñador UX/UI incluyen investigar necesidades de usuarios mediante encuestas y tests, crear wireframes y prototipos interactivos, diseñar interfaces visuales coherentes, realizar pruebas de usabilidad y colaborar con desarrolladores para implementar diseños. También analizan métricas para iterar mejoras continuas en sus diferentes diseños.
Para poder ejercer como diseñador UX/UI en España, no hay ninguna titulación obligatoria, pero se valoran los grados en diseño gráfico, comunicación audiovisual o informática, junto con másteres o esstudios avanzados en UX/UI. Es esencial dominar Figma, Adobe XD, Sketch, prototipado y principios de accesibilidad, además de poder hacer trabajo en equipo.
El diseñador UX/UI suele trabajar en equipos multidisciplinares colaborando con desarrolladores, product managers y stakeholders para alinear el diseño con los objetivos del negocio, utilizando diferentes metodologías. Este rol está muy demandado en el ecosistema tech español, con oportunidades en startups, agencias y multinacionales.
- De triunfar en 'Aída' a verse totalmente arruinado: 'No tengo ni para comer
- Confirmado por la Seguridad Social: estos pensionistas podrían perder la paga si no presentan este documento antes del 31 de marzo
- Precio del euríbor hoy, 15 de diciembre de 2025: la cuota sigue subiendo sin frenos y preocupa a los hipotecados
- Nacho Cano no se corta: qué pasaría en España con Ayuso como presidenta y su duro mensaje a Pedro Sánchez
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, lo aclara: 'Ni carnet de pensionista ni tarjeta de discapacidad
- Una influencer desvela cómo un famoso futbolista intentó ligar con ella: 'Es penoso
- El economista Gonzalo Bernardos lo tiene claro sobre la vivienda: 'La única posibilidad es comprar
- Requisitos para la ayuda de hasta 1.739 euros al mes de la Seguridad Social si tienes entre 23 y 65 años