SALARIO
¿Cuánto cobra un diseñador gráfico? Este es su sueldo en España en 2025
¿Estás interesado en estudiar para ser diseñador gráfico? Apúntate estos datos sobre su economía
Los diseñadores gráficos han ganado en relevancia durante estas últimas décadas, con una digitalización de mercado que requiere de una creatividad adicional. Dicho esto, ¿cuánto puede llegar a cobrar un especialistas de este campo?
De primeras es importante tener en cuenta que la experiencia es un factor clave para con los diseñadores gráficos, por lo que lógicamente no cobrará lo mismo un recién reclutado que alguien que lleve más de una década en el sector.
En tal sentido, aquellos que ocupen un espacio en categoría 'junior' (de 0 a 2 años de experiencia) han de esperar sueldos en el reango de los 17 mil a 20 euros brutos anuales, lo que mensualmente se traduce en unos 1400/1600 euros brutos.
El siguiente rango operativo es el categorizado como 'intermedio', al que se le atribuyen de 3 a 6 años de experiencia en el sector. En este punto, el sueldo anual bruto ascienda hasta el rango de los 20/25 mil euros, con un mensual que se sitúa entre los 1650 y 2080 euros brutos.
En última instancia se encuentra el rango 'senior', que es ocupado por especialistas a partir de los 7 años de experiencia. En este caso el sueldo anual bruto se ubica en el abanico de los 26 mil a 35 mil euros, oscilando así el mensual de los 2160 euros a los 2900 (de nuevo, en bruto).
Hay que considerar, lógicamente, que estos rangos no implican solo más o menos tiempo trabajando, sino que también cuentan con responsabilidades al alza. El diseñador 'senior', por ejemplo, suele entenderse como alguien capacitado para gestionar equipos en proyectos importantes.
En general, considerando lo que se conoce del mercado laboral de los diseñadores gráficos, se estima que el salario medio bruto anual a nivel nacional se mueve entre los 20 y 23 mil euros, lo que refleja una mayoría de diseñadores en el rango 'intermedio' por experiencia y responsabilidades.
¿Qué te ha parecido este repaso a las condiciones económicas de los diseñadores gráficos? ¿Te interesa ahora más la profesión o el salario no te acaba de convencer demasiado?
