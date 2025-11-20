¿Cuánto cobra un desarrollador web en España? Salario medio y funciones

El desarrollador web es el profesional responsable de construir, mantener y optimizar sitios y aplicaciones en Internet, combinando programación y diseño para ofrecer soluciones funcionales tanto a empresas como a usuarios. ¿Cuál es su salario medio en España?

Sueldo medio de un desarrollador web en España

En 2025, el salario medio de un desarrollador web en España se sitúa alrededor de los 30.000 y 33.000 euros brutos anuales, según datos actualizados del sector. Los perfiles junior suelen ganar entre 20.000 y 28.000 euros, mientras que los desarrolladores con experiencia media pueden situarse en la franja de los 30.000 a 40.000 euros.

Los senior o quienes asumen responsabilidades mayores, como jefe de proyectos, pueden superar los 50.000 euros anuales en empresas grandes o de perfil tecnológico. El dominio de ciertos lenguajes de programación (JavaScript, Python, PHP), la ciudad donde se trabaje y el tipo de empresa influyen notablemente en la nómina final.

Funciones y requisitos de un desarrollador web

Las principales funciones de este profesional son diseñar la arquitectura, programar y optimizar páginas y aplicaciones web, integrar bases de datos, asegurar la compatibilidad con móviles y navegadores, así como mantener y actualizar sistemas existentes.

También se responsabiliza de la seguridad, la escalabilidad y la experiencia de usuario, colaborando a menudo con diseñadores y otros programadores. Para ejercer como desarrollador web, la vía más habitual es cursar un ciclo formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web o titulaciones relacionadas con informática.

Los conocimientos más valorados incluyen el manejo de HTML, CSS, JavaScript, frameworks modernos y bases de datos, así como habilidades en control de versiones y herramientas colaborativas. La formación continua y la actualización constante en nuevas tecnologías son imprescindibles en un entorno tan cambiante, pero cada vez más importante.

En estos últimos años, el perfil como desarrollador web ofrece una amplia salida profesional y estabilidad, siendo una de las especialidades más demandadas y mejor valoradas en el tejido digital español.