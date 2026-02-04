¿Cuánto cobra un desarrollador Full Stack en España en 2026? Salario medio y funciones

El desarrollador Full Stack representa el perfil tecnológico más versátil y demandado actualmente, capaz de construir aplicaciones web y móviles completas desde cero. Domina tanto el front-end, que define la experiencia visual e interactiva del usuario, como el back-end, responsable de la lógica del servidor, almacenamiento de datos y seguridad.

Esta polivalencia permite a empresas, especialmente startups y de perfiles tecnológicos, avanzar en proyectos con equipos más reducidos y ágiles. Debido a su importancia, ¿cuál es el salario medio de un desarrollador Full Stack en España? Lo repasamos.

Sueldo medio en España de un desarrollador Full Stack

En España, el salario medio bruto anual para un desarrollador Full Stack se sitúa entre los 38.000 y los 48.000 euros, lo que equivale aproximadamente a 2.200-3.000 euros netos mensuales en 14 pagas. Los perfiles junior, con menos de dos años de experiencia, arrancan entre los 25.000. y los 35.000 euros anuales.

Los perfiles senior, con más de cinco años y expertise en arquitecturas complejas, superan fácilmente los 55.000 euros, llegando hasta 75.000 euros o más con bonus por objetivos. Madrid y Barcelona concentran las mejores ofertas, con primas del 15-25% sobre la media nacional.

Sin embargo, España muestra grandes diferencias con otros países en lo que respecta al salario medio de un desarrollador Full Stack: paga hasta un 50% menos que Estados Unidos, donde los salarios iniciales superan los 70.000 dólares, o Alemania, con medias de 55.000 euros.

Funciones habituales de un desarrollador Full Stack

Las responsabilidades diarias de un desarrollador Full Stack abarcan todo el ciclo de desarrollo de software. En front-end, crean interfaces responsivas e intuitivas utilizando HTML5, CSS3, JavaScript avanzado y frameworks como React, Vue o Angular, optimizando para rendimiento, accesibilidad y SEO.

En back-end, implementan lógica de negocio con Node.js, Python mediante Django o Java con Spring, desarrollando APIs RESTful y GraphQL seguras con autenticación JWT y OAuth. Gestionan bases de datos relacionales como PostgreSQL o NoSQL como MongoDB, diseñando esquemas eficientes, queries optimizadas y migraciones seguras.