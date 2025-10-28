ECONOMÍA
¿Cuánto cobra un decorador o decoradora de interiores en España? Sueldo medio en 2025
Repasamos el salario medio de un decorador de interiores en España, los transformadores de espacio que cada vez tienen más hueco.
Su función es clara: crear ambientes únicos y adaptados a las necesidades del cliente en multitud de proyectos, desde una vivienda hasta unas oficinas. ¿Cuál es el salario medio de un decorador o decoradora de interiores en España? Hacemos un repaso a su sueldo.
Salario medio de un decorador de interiores en España
Aunque el sueldo de un decorador de interiores depende de varios factores que vamos a desmenuzar a continuación, el salario medio se sitúa actualmente en España en unos 32.000 euros brutos anuales, lo que equivaldría a unos 1.700 euros netos mensuales.
Bien es cierto que los profesionales sin experiencia comienzan en rangos salariales mucho más bajos, mientras que los perfiles más experimentados pueden llegar a superar los 70.000 euros brutos anuales, aunque depende mucho de su prestigio y de la magnitud de sus proyectos.
El salario medio de un decorador o decoradora de interiores también puede variar dependiendo de la ciudad donde se realice el trabajo, qué tipo de cliente hace el encargo y otro factor determinante: si trabaja por cuenta ajena o se trata de un profesional autónomo, de los que existen una buena parte.
Los decoradores de interiores autónomos que trabajan por su cuenta o tienen un estudio tienen un sueldo que oscila entre los 26.000 y los 33.000 euros de media anual, aunque depende en mayor medida del tipo de cliente y de la magnitud de los proyectos, que pueden ser desde muy sencillos hasta tremendamente complejos.
En países como Estados Unidos y otros territorios de Europa el salario de un decorador de interiores es más elevado que en España, pero también varía mucho según el tipo de especialización y el nivel de reconocimiento. En general, es una profesión donde los salarios varían mucho.
Para poder ejercer como decorador o decoradora de interiores en España lo más sencillo es estudiar el Grado universitario en Diseño de Interiores, aunque también pueden servir otros estudios en Arquitectura, Bellas Artes o alguna FP relacionada.
