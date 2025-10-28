¿Cuánto cobra un decorador o decoradora de interiores en España? Sueldo medio en 2025

Su función es clara: crear ambientes únicos y adaptados a las necesidades del cliente en multitud de proyectos, desde una vivienda hasta unas oficinas. ¿Cuál es el salario medio de un decorador o decoradora de interiores en España? Hacemos un repaso a su sueldo.

Salario medio de un decorador de interiores en España

Aunque el sueldo de un decorador de interiores depende de varios factores que vamos a desmenuzar a continuación, el salario medio se sitúa actualmente en España en unos 32.000 euros brutos anuales, lo que equivaldría a unos 1.700 euros netos mensuales.

Bien es cierto que los profesionales sin experiencia comienzan en rangos salariales mucho más bajos, mientras que los perfiles más experimentados pueden llegar a superar los 70.000 euros brutos anuales, aunque depende mucho de su prestigio y de la magnitud de sus proyectos.

El salario medio de un decorador o decoradora de interiores también puede variar dependiendo de la ciudad donde se realice el trabajo, qué tipo de cliente hace el encargo y otro factor determinante: si trabaja por cuenta ajena o se trata de un profesional autónomo, de los que existen una buena parte.

Los decoradores de interiores autónomos que trabajan por su cuenta o tienen un estudio tienen un sueldo que oscila entre los 26.000 y los 33.000 euros de media anual, aunque depende en mayor medida del tipo de cliente y de la magnitud de los proyectos, que pueden ser desde muy sencillos hasta tremendamente complejos.

En países como Estados Unidos y otros territorios de Europa el salario de un decorador de interiores es más elevado que en España, pero también varía mucho según el tipo de especialización y el nivel de reconocimiento. En general, es una profesión donde los salarios varían mucho.

Para poder ejercer como decorador o decoradora de interiores en España lo más sencillo es estudiar el Grado universitario en Diseño de Interiores, aunque también pueden servir otros estudios en Arquitectura, Bellas Artes o alguna FP relacionada.