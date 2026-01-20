¿Cuánto cobra un Data Scientist o Científico de Datos en España? Salario medio y funciones en 2026

El Data Scientist (o Científico de Datos) es un profesional avanzado que utiliza matemáticas, estadística y programación para analizar datos complejos, construir modelos predictivos y extraer conocimientos que puedan guiar la toma de decisiones estratégicas en empresas de todos los sectores. ¿Cuál es su salario medio?

Sueldo medio de un Data Scientist en España

El salario medio de un Data Scientist en España en 2026 se sitúa entre los 38.000 y los 48.000 euros brutos anuales, aunque hay que tener en cuenta múltiples factores. Los perfiles junior pueden empezar desde los 26.500 euros anuales de media; mientras que algunos perfiles senior pueden llegar a alcanzar los 85.000 euros brutos anuales.

La localización y tipo de empresa también es importante y puede influir en el salario de un Data Scientist. Por ejemplo, en Madrid y Barcelona suelen pagar entre el 10 y el 20% por encima de la media nacional, influyendo de forma importante el sector de la empresa.

Otros factores que pueden afectar al sueldo de un Científico de Datos incluyen la experiencia del perfil, las certificaciones con las que cuente, el impacto real en el negocio en concreto y otros factores que pueden elevar (o disminuir) la retribución.

Funciones del Científico de Datos

Las responsabilidades principales de un Data Scientist incluyen recopilar y limpiar datos de múltiples fuentes (bases SQL, APIs, logs), aplicar técnicas estadísticas para detectar patrones y anomalías, desarrollar y entrenar modelos de machine learning (regresión, clustering, deep learning)...

También suele ser habitual que deban realizar validación cruzada y optimización de hiperparámetros, crear dashboards interactivos, monitorear el rendimiento de su trabajo y actualizar algoritmos ante nuevos datos. Dependiendo de la empresa o el sector, las funciones pueden variar.

Para poder ejercer como Data Scientist en España se valoran los Grados universitarios en Matemáticas, Estadística, Informática o Ingeniería y el Máster en Data Science. Se requiere dominio de herramientas como Python, SQL, nube y más. Es un empleo con una alta demanda en el sector tecnológico.