¿Cuánto cobra un creador de contenido digital en España? Sueldo medio de un perfil muy demandado

Las redes sociales demandan la presencia de las empresas adaptándose a los tiempos que corren y al tipo de formatos que el gran público consume. ¿Cuál es el salario medio de un creador de contenido digital en España? Esta profesión está en auge y cada vez es más necesaria en ciertos negocios.

Aunque depende de múltiples factores que ahora desgranamos, el salario medio de un creador de contenido digital en España se sitúa entre los 20.000 euros y los 35.000 euros brutos anuales, teniendo en cuenta diferentes tipos de plataformas, negocios, nichos...

Los perfiles de entrada, con poca experiencia, suelen comenzar con un sueldo que ronda los 20.000 euros, pero algunos perfiles con mucha experiencia y cuyo trabajo se convierte en pieza fundamental del engranaje de una empresa, pueden llegar a alcanzar los 40.000 euros anuales.

También depende de las funciones del creador de contenido digital, ya que aunque algunas veces se limita a la creación de contenidos y vídeos para redes sociales y otras plataformas, también puede incluir la gestión de esas redes, la monetización de canales, colaboración con otras marcas...

Debemos tomar en consideración que son muchos los perfiles de creadores de contenido digital en España que son autónomos, realizando trabajos concretos con algunas marcas o para algún proyecto único. En este caso el salario varía de forma considerable y depende del profesional.

Como su trabajo es tan visible, el salario medio de un creador contenido de digital también puede depender de la audiencia de las redes sociales o plataformas donde esté presente, la especialización en nichos específicos, si diseña o no la estrategia de contenidos y la narrativa de la marca...

Para poder ejercer como creador de contenido digital en España no existe una titulación específica, pero grados universitarios en Comunicación Audiovisual, Marketing Digital o Publicidad suelen encajar bien con sus labores.