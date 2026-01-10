¿Cuánto cobra un copywriter en España? Este es su salario anual y mensual

Si estás pensando en dedicarte a la publicidad, y en concreto a trabajar como copywriter, seguramente estés interesado en saber cómo funciona la economía de uno de estos trabajadores. Seguidamente encontrarás toda la información que te pueda interesar sobre ello.

Así es el sueldo de un copywriter en España

Para comenzar, hay que destacar que el sueldo promedio en España de un copywriter gira en torno a los 26.000 y 30.000 euros brutos anuales. Lógicamente, con múltiples asteriscos que hay que considerar.

No obstante, hay lógicos cambios dependiendo de si el salario se distribuye en 12 o 14 pagas. Si es el primer caso, el salario mensual se mueve entre los 2.000 y 2.500 euros brutos, mientras que si es el segundo caso el sueldo será de entre 1.600 y 2.000 euros al mes.

Por otro lado, el salario varía dependiendo de la experiencia del propio copywriter. Generalmente se distinguen tres rangos distintos, los cuales acaban determinando el sueldo de un empleado: Junior, Medio y Senior.

Los trabajadores Junior (o principiantes) son los que se suelen mover en los sueldos más bajos. Aquí, las expectativas son de contar con un sueldo de entre 22.000 y 24.000 euros al año, un equivalente de 1.800 a 2.000 euros brutos mensuales.

En el rango medio se produce un incremento evidente de sueldo: aquí el salario refleja ya entre 26.000 y 30.000 euros al año, unos 2.000-2.500 brutos al mes. Y finalmente está el nivel senior, con salarios de entre 35.000 y 45.000 euros brutos al año.

Es importante aclarar que los sueldos más elevados suelen concentrarse en ciudades como Madrid y Barcelona, en concreto con agencias grandes o empresas que trabajen bajo un estándar internacional.

¿Qué te parecen los salarios aproximados de un copywriter? ¿Son lo que esperabas o no te acaba de convencer? En cualquier caso, ten en cuenta que los números pueden variar dependiendo de muchos factores que debes considerar antes de aceptar una oferta.