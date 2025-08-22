¿Cuánto cobra un conductor de Cabify en España en 2025? Sueldo medio y comparación con otras VTC

Llegaron para quedarse, es una realidad que no podemos negar en el país actual, al igual que ha ocurrido a nivel internacional. Cabify es una de las empresas más presentes en algunas ciudades del país, así que vamos a profundizar en los salarios medios recibidos por sus conductores.

Sueldo medio de Cabify en España en 2025

Los conductores de Cabify en España tienen un sueldo bruto medio anual que va desde los 18.000 hasta los 20.000 euros, que pueden variar dependiendo de varios factores y de la presencia de algunos complementos, además de las propinas que pueden dejar los pasajeros.

Hay factores como la ciudad donde se ejerce el trabajo que puede variar el salario (los mejores sueldos de Cabify suelen estar en ciudades como Madrid y Barcelona) y se han encontrado ofertas puntuales donde el sueldo puede llegar a fijarse en 1.800 euros brutos mensuales, pero no es lo común.

Si tenemos en consideración el sueldo medio en otras empresas similares como Uber, nos damos cuenta de que el salario medio de los conductores de Cabify en España es muy similar. También ocurre en otras empresas como Bolt, así que encontramos sueldos muy parecidos entre estas empresas.

En todas las empresas de VTC encontramos diferentes rangos, bonificaciones, puestos puntuales, propinas... que pueden variar el salario, pero, por norma general, el sueldo medio de todos los conductores de estas empresas suelen ser muy similares.

Lo habitual es que los conductores de Cabify en España y de otras empresas tengan salarios que van desde los 1.300 euros hasta los 1.600 euros brutos mensuales, antes de gastos y bonificaciones. Cabify y Uber suelen ofrecer contratos más estables, Bolt a veces ofrece bonificaciones bajo ciertas condiciones.

Cabify ocupa el segundo lugar en número de licencias VTC en España, siendo Uber la más presente en nuestro territorio, aunque hay variaciones dependiendo de las ciudades.