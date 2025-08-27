¿Cuánto cobra un conductor de Bolt en España en 2025? Salario medio y comparación con otras VTC

Con Uber y Cabify dominando el mercado de las VTC en España, hay una tercera compañía en discordia que está ampliando sus licencias en el territorio. ¿Hay diferencias salarios? ¿Cuál es el sueldo medio de los conductores de Bolt en 2025? Hacemos un repaso.

El salario medio de un conductor de Bolt

El sueldo medio de un conductor de Bolt en España en el año 2025 se sitúa entre los 1.300 y los 1.600 euros brutos mensuales, pero hay que tener en cuenta varios factores, como la cantidad de horas trabajadas (las jornadas son largas), la localización y otras bonificaciones.

En casos puntuales y con varios incentivos el sueldo medio de un conductor de Bolt puede alcanzar los 1.800 euros brutos mensuales, pero el promedio anual nos deja con unos 20.000 euros brutos con jornadas de trabajo que suelen rondar las 12 horas diarias.

Aunque el salario medio de los conductores de Bolt en España es bastante generalizado, al igual que ocurre con otras plataformas de VTC, los salarios puntualmente más altos los encontramos en las ciudades de Madrid y Barcelona.

Comparación con Cabify y Uber

Y hablando de otras compañías, ¿cómo es el sueldo medio de un conductor de Bolt comparado con el de otras empresas como Uber y Cabify? La realidad es que nos encontramos rangos muy similares y casi idénticos. La única diferencia la encontramos en los posibles incentivos y bonificaciones.

Teniendo en cuenta que el salario medio es muy similar en las tres compañías, en Bolt se puede ampliar el sueldo con muchos incentivos, mientras que en Uber se otorgan bonificaciones por realizar facturaciones altas, y en Cabify se otorgan bonos de calidad y antigüedad (bastante difíciles de alcanzar).

Con todo, Bolt se convierte en la tercera plataforma de VTC con más licencias en España en 2025, aunque a mucha distancia de Cabify y Uber, que siguen estando mucho más presentes en diferentes territorios del país.