¿Cuánto cobra un comentarista de fútbol profesional en España en 2025?

Sabemos que en España, el fútbol sigue siendo el gran protagonista, y parte de su magia está en esas voces que acompañan cada jugada y hacen vibrar a la audiencia. El sueldo de un comentarista cambia mucho según dónde trabaje (televisión, radio o plataformas) y también depende de su trayectoria y reconocimiento.

La televisión sigue siendo donde mejor se cobra. En las cadenas nacionales, un comentarista puede moverse entre los 50.000 y los 500.000 euros anuales, según su fama y el tipo de programa. Por ejemplo, Juan Carlos Rivero, voz habitual de la Selección en TVE, ronda los 86.600 euros brutos al año.

Y en las cadenas más potentes, los perfiles más destacados llegan sin problema a superar los 200.000 euros. En radio, los salarios suelen ser mucho más contenidos: la mayoría se mueve entre 30.000 y 200.000 euros al año, aunque existen casos fuera de la norma.

Manolo Lama y Paco González, voces estrella que todos reconocemos, rondan los 1,3 millones anuales. En contraste, la gran parte de comentaristas cobra cifras mucho más discretas, normalmente alrededor de 25.000–30.000 euros incluso en las emisoras más importantes.

Además, es habitual que los exjugadores tengan tarifas más altas, especialmente cuando participan en coberturas concretas o grandes citas. Sin ir más lejos, en el Mundial de Qatar 2022, Iker Casillas llegó a percibir unos 52.500 euros, mientras que Carlos Marchena rondó los 35.000 y Andrés Iniesta alrededor de 17.500.

En el caso de los analistas y comentaristas tácticos (como exentrenadores o expertos en estrategia) los ingresos fluctúan bastante. En medios deportivos, los analistas reconocidos pueden cobrar desde 20.000 hasta 100.000 euros al año, mientras que figuras televisivas como Julio Maldonado “Maldini” suelen firmar acuerdos aún más altos por su experiencia y prestigio.