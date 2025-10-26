Cuánto cobra un cirujano en España en pleno año 2025

En el competitivo mundo de la medicina, la cirugía se mantiene como una de las especialidades más valoradas y mejor pagadas en España. La creciente necesidad de profesionales cualificados ha impulsado una demanda constante de cirujanos, hasta el punto de que el desempleo en esta área es prácticamente inexistente. Los últimos datos confirman que el número de médicos especialistas sin trabajo es mínimo, reflejo del alto nivel de ocupación en este campo.

El salario de un cirujano en España puede diferir notablemente según su especialidad, años de experiencia y si trabaja en el ámbito público o privado. En 2025, los profesionales que inician su carrera ya parten de sueldos elevados en comparación con la media nacional, mientras que los más veteranos pueden llegar a cifras muy superiores, especialmente en determinadas áreas quirúrgicas.

Un cirujano que acaba de iniciar su carrera, sin experiencia previa, suele percibir un salario cercano a los 34.600 euros brutos anuales. Aunque puede parecer una cifra contenida frente a lo que ganan los profesionales con más años de trayectoria, sigue estando muy por encima del salario medio en España.

La larga formación y la exigente especialización que requiere esta profesión explican que incluso los sueldos iniciales se sitúen en un nivel relativamente alto. A medida que los cirujanos suman años de práctica, sus ingresos crecen de forma notable.

Un profesional con entre cuatro y nueve años de experiencia percibe en torno a 56.700 euros brutos anuales, una cifra que refleja no solo la especialización adquirida, sino también la capacidad para afrontar intervenciones más complejas y la confianza que generan en pacientes y centros médicos.

Para los cirujanos con entre 10 y 20 años de experiencia, el salario medio ronda los 77.200 euros brutos anuales. En esta etapa de su carrera, suelen asumir cargos de mayor responsabilidad, participar en la formación de nuevos especialistas y colaborar en proyectos de investigación o desarrollo de técnicas quirúrgicas avanzadas.