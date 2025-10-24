¿Cuánto cobra un chófer privado en España? Salario medio y complementos

Dedicado al transporte de clientes particulares o ejecutivos, con un servicio personalizado, el trabajo de un chófer privado suele estar asociado a ejecutivos, diplomáticos y otro tipo de perfiles. Pero, ¿cuál es su salario medio en España? Lo repasamos.

Sueldo medio de un chófer privado en España

Aunque depende de múltiples factores, el salario medio de un chófer privado en España ronda los 18.000 euros brutos anuales, lo que equivaldría a unos 1.500 euros mensuales. Sin embargo, hay perfiles que se encuentran bastante por encima de estos márgenes.

Los chóferes privados con más experiencia y mejores puestos pueden superar los 1.900 euros mensuales, sobre todo aquellos que realizan su trabajo en ciudades como Madrid o Barcelona, donde los salarios suelen ser más altos en este tipo de trabajos.

Además, algunas empresas especializadas del sector suelen aportar sueldos que pueden rondar los 2.000 o 2.200 euros mensuales para aquellos chóferes privados que trabajan con directivos o como personal fijo, además de contar con complementos como el de la disponibilidad o nocturnidad.

Aunque los dejamos al margen, también hay que tener en cuenta que hay muchos chóferes privados que ofrecen sus servicios como profesionales autónomos, cuyos salarios pueden ser superiores, dependiendo de la cartera de clientes o de los servicios ofrecidos.

El tipo de cliente también puede variar el sueldo medio de un chófer privado en España, aunque los perfiles para los que se trabaja suelen ser empresarios o diplomáticos, amén de algunos particulares que puedan permitirse el servicio.

En general, un chófer privado en España tiene un sueldo ligeramente superior al de un conductor de empresas como Uber o Cabify, más cercanas al servicio de los taxis. En este caso, los servicios suelen ser más personalizados y centrados en un único cliente.