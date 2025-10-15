¿Cuánto cobra un chef de restaurante en España en 2025? Sueldo medio y funciones

Diseñar y supervisar los menús, dirigir al personal de cocina... la figura del chef en un restaurante es fundamental, y son una figura clave en multitud de negocios. ¿Cuál es su salario medio en España en 2025? Hacemos un repaso y comprobamos los factores que pueden variarlo.

El sueldo medio de un chef en España se sitúa alrededor de los 22.000 euros brutos anuales, pero hay múltiples variantes que pueden hacer que ascienda o descienda, como puede ser la experiencia, el tipo de restaurante, la ubicación...

Por ejemplo, los chefs o jefes de cocina en restaurantes de alta categoría pueden llegar a alcanzar o superar los 50.000 euros brutos anuales, pero no es lo habitual, evidentemente. El sueldo neto mensual medio suele oscilar entre los 1.500 euros y los 2.500 euros.

Eso sí, los cocineros principales en la mayoría de restaurantes suelen ganar el salario mínimo o un poco por encima, especialmente dependiendo de la comunidad autónoma y del convenio. En España, las ciudades donde hay chefs mejor pagados son Madrid y Barcelona.

En otros países de Europa o Estados Unidos, los salarios suelen duplicar o triplicar al salario español del un chef en posiciones similares, aunque suele ser habitual en la mayor parte de profesiones.

Son los restaurantes de alta cocina en España los que suelen ofrecer mejores salarios para los chefs y cocineros, incluso superando a algunos de países internacionales a pesar de existir esta diferenciación en los sueldos.

Otros factores que pueden afectar al salario medio de un chef son el tipo de cocina o especialidad, la reputación del local, los horarios, el tamaño del equipo a gestionar, la responsabilidad total o parcial del menú, compras o elección de personal...

Para poder ejercer como chef en España no es necesaria ninguna titulación, aunque existen formaciones de ciclo formativo en cocina y gastronomía o formaciones especializadas en escuelas de hostelería.