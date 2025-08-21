¿Cuánto cobra un camionero en España en 2025? Este es su salario

Cuando uno va por la carretera, la imagen de los camioneros es constante. Y eso es algo totalmente lógico considerando que muchas empresas dependen de ellos para sacar adelante sus negocios. Entonces, ¿cuánto cobra un profesional de este sector?

Así es el sueldo de un camionero en España

Como en otras tantas profesiones, el sueldo de un camionero no es uno estándar, uniforme y que se mantiene completamente inamovible. Aquellos que inician su trayectoria en este mundo, suelen hacerlo con un sueldo aproximado de 21.600 euros brutos al año, lo que da algo menos de 1.400 euros netos al mes.

Por otro lado, si el camionero en cuestión se ha asentado con un contrato en calidad de asalariado, el sueldo anual suele oscilar entre los 26 mil y 30 mil euros brutos. Ese aumento implica que el sueldo neto mensual se mueve entre los 1.400 y los 1.600 euros al mes.

También hay que considerar que hay camioneros que optan por desafíos ‘mayores’, como las rutas internacionales que los llevan a recorrer largas distancias. En estos casos existe una lógica mayor remuneración de unos 37/38 mil euros brutos al año, lo que se traduce en alrededor de 1.900 o incluso 2.000 euros netos al mes.

En esta misma categoría, pero cobrando todavía un poco más, están los camioneros con mucha experiencia acumulada, generalmente más de 20 años en la profesión. En estos casos, el sueldo bruto anual puede quedarse algo por debajo de los 50 mil euros, con el neto mensual alcanzando cifras de alrededor de 2.500 euros al mes.

En última instancia están los camioneros autónomos, que son los de mayores aspiraciones económicas. Estos pueden llegar a contar con sueldos anuales de entre 40 mil y 60 mil euros brutos, que se traducen en mensuales netos de entre 3.300 y 5 mil euros. Aunque eso sí, los camioneros autónomos son los que más responsabilidades tienen a su cargo.

Hay que considerar que aquellos especialistas de los camiones que opten por ser su ‘propia empresa’, deberán asumir todos los cargos relativos a ello, como puede ser el propio combustible del camión. Esto implica que aunque el potencial económico es el mayor de todas las posibilidades, también es la alternativa más arriesgada.

¿Qué te parecen todas estas consideraciones sobre la economía de los camioneros en España? ¿Te parece una línea profesional atractiva o consideras que deberían ganar más dinero teniendo en cuenta lo sacrificado de la profesión?