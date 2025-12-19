¿Cuánto cobra un camarero en Barcelona? Este es su sueldo en 2025

La profesión de camarero es una de las más necesarias en el mundo de la hostelería, ya que sin la figura de estos la mayoría de negocios simplemente no podrían funcionar. Dicho esto, ¿cuánto cobra un camarero en Barcelona?

Este es el sueldo real de un camarero en Barcelona

Para comenzar, hay que destacar que de forma generalizada se conoce que el bruto mensual de un camarero en Barcelona se mueve entre los 1.350 y los 1.550 euros. Este es un dato mayormente inamovible.

El sueldo de un camarero se ve establecido por el Convenio de Hostelería de Catalunya. Por lo general, un camarero suele ocupar el nivel 4 del convenio, lo que lo ubica en un cobro cercano a los 1.576 euros brutos mensuales.

Estos números suponen que a nivel anual, el sueldo de un camarero se mueve entre los 19.000 y 22.500 euros brutos, según el número de pagas, aunque con mayor experiencia o convenios adaptados se puede llegar a los 24.000 euros.

Dicho esto, ese dato remite únicamente al sueldo base, pero también hay dos factores clave a considerar al hablar de un salario de un camarero. Estos son los ingresos por horas extras trabajadas y propinas recibidas.

Generalmente, las horas extra se pagan entre 10 y 14 euros brutos la hora. Si consideramos que de media un camarero hará entre 10 y 20 horas extra al mes, esto supone un impacto de entre 120 y 250 euros brutos al mes adicionales.

Por otro lado, en cuanto a las propinas, en un bar normal o cafetería se sumarán otros 50 a 100 euros (son ingresos que se computan fuera de nómina). Pero en restaurantes o locales top este dato puede ascender hasta incluso 500 euros extra al mes.

Con todo esto, en el mejor de los escenarios un camarero podría quedarse cerca de los 30.000 euros anuales totales trabajando en Barcelona. ¿Qué te parece el dato? ¿Lo ves suficiente o crees que el convenio debería establecer un sueldo base mayor?