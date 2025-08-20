¿Cuánto cobra un cajero en Bonpreu en 2025? Este es su salario

El puesto de cajero es uno de los más necesarios en el día a día de un supermercado, ya que es a través de estos profesionales que se finalizan las transacciones que interesan a clientes y comercio. Pero, ¿cuánto cobra uno de estos trabajadores en Bonpreu?

Así es el sueldo anual y mensual de un cajero en Bonpreu

Por lo general, hasta hace poco se estimaba que el sueldo de un cajero en un supermercado Bonpreu solía estar entre los 13 mil y 17 mil euros brutos anuales. Aunque la cosa cambió ligeramente durante el pasado 2024.

A consecuencia de una nueva política retributiva de Bonpreu que vio la luz en marzo de 2024, justamente con especial énfasis en aquellos que desempeñaban la función de cajero, los sueldos se incrementaron en aproximadamente un 17%.

Con esto en mente, a día de hoy el sueldo anual promedio de un cajero de Bonpreu se estima entre los 15 mil y los 18 mil euros brutos, lo que supone un sueldo neto de entre 950 y 1000 euros al mes.

Por otro lado, Bonpreu contempla otra serie de incentivos mediante los que incrementar el sueldo de un cajero en alrededor de un 15% adicional a lo largo de los próximos cuatro años, aunque al parecer sujeto este a condiciones complejas de cumplir.

Hay que considerar también que el sueldo de cajero de Bonpreu puede variar ligeramente considerando la región de empleo; por ejemplo, Catalunya y Madrid suelen ser las zonas en las que se registran los sueldos más elevados.

En el caso de dichas ubicaciones, hablamos de unos 1.059 euros netos al mes en Catalunya y 1.082 euros netos mensuales para Madrid. Las diferencias aquí se encuentran mayormente en conceptos como el IRPF y similares.

¿Qué te parecen las condiciones económicas de un cajero de Bonpreu sabiendo todo esto? ¿Te parece un empleo al que vale la pena dar una oportunidad o consideras que los cajeros deberían cobrar más de lo que cobran?