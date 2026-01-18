Cuánto cobra un Branded Content Manager en España en 2026: salario medio y funciones

El Branded Content Manager es el profesional que diseña y ejecuta estrategias de contenidos nativos y experienciales para marcas, creando narrativas atractivas que integran productos de forma orgánica en vídeos, redes sociales y campañas publicitarias, fomentando engagement y lealtad del público.

Sueldo medio de un Branded Content Manager en España

El salario medio de un Branded Content Manager en España se sitúa entre los 28.000 y los 44.000 euros brutos anuales, con rangos que varían de los 22.000 euros para los perfiles iniciales a los más de 50.000 euros para seniors en agencias o marcas premium. En Madrid y Barcelona, las cifras tienden a ser un 20% superiores por la concentración de grandes campañas.

La experiencia, el sector (el entorno digital paga más que la comunicación general) y habilidades en SEO/analítica pueden elevar este salario. Grandes agencias y marcas internacionales ofrecen bonus por campañas exitosas, entre otros muchos factores que también pueden variar la retribución.

Funciones y requisitos de un Branded Content Manager

Las responsabilidades de un Branded Content Manager incluyen desarrollar estrategias de branded content alineadas con los objetivos de la marca, crear contenidos atractivos en múltiples formatos (vídeo, redes, plataformas digitales...), gestionar calendarios editoriales, analizar métricas de engagement, colaborar con creadores/influencers y optimizar para SEO y conversión.

Para poder ejercer como Branded Content Manager se valora el grado universitario en Marketing, Publicidad o Comunicación, con másteres en Content Marketing o Branded Content. Esencial dominio de CMS, SEO, analítica (Google Analytics) y herramientas creativas. Creatividad, estrategia y orientación a resultados son clave para acceder a algunos puestos.

El puesto como Branded Content Manager suele tener demanda en agencias digitales y en diferentes marcas, sobre todo en todas aquellas empresas que quieren dar un paso más allá en sus estrategias de marketing o quieren una mayor presencia digital.