¿Cuánto cobra un barbero en España en 2025? Salario medio y especialidades

Cada vez es más habitual ver establecimientos dedicados, e incluso algunos vintage y de gran prestigio con precios nada baratos... pero, ¿cuánto cobra un barbero en España? Vamos a hacer un repaso por los sueldos medios de esta profesión, que puede variar dependiendo de múltiples factores.

Salario medio de un barbero en España

El sueldo medio de un barbero en 2025 ronda los 16.000 euros al año, lo que equivale a unos 1.300 euros al mes. Claro, aquí estamos contando con puestos de profesionales que trabajan para una empresa, pero hay otros factores que pueden variar el salario.

El sueldo de un barbero puede variar dependiendo de su experiencia, localización y también de su especialidad: los aprendices pueden comenzar cobrando menos de 1.000 euros en algunos establecimientos, pero hay profesionales con mucha experiencia cuyo salario puede establecerse entre los 1.600 y los 2.200 euros mensuales.

La localización también influye en el sueldo de un barbero, ya que los sueldos más grandes se encuentran en establecimientos especializados de Madrid y Barcelona, donde también se puede acceder a puestos de mayor perfil que implican mayores salarios.

Además, los barberos también pueden aumentar su sueldo gracias a las propinas de los clientes, las bonificaciones y las diferentes especializaciones. En este último caso, las barberías vintage, los locales que ofrecen servicios especiales o premium y aquellos con mucho prestigio aportan un plus al sueldo.

También está la diferenciación de entre los barberos asalariados y los autónomos, que ejercen su profesión por cuenta propia en un establecimiento o a domicilio, en cuyo caso encontraríamos sueldos diferentes.

Pero, por norma general, los barberos en España cobran un sueldo bastante estándar y dentro de lo habitual en el resto de profesiones de cuidado personal.