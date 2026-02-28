¿Cuánto cobra un auxiliar de geriatría en España en 2026? Salario medio y funciones

En las residencias de ancianos y hogares particulares de España, el auxiliar de geriatría resulta una figura esencial. Más allá de tareas técnicas, este profesional combina el cuidado físico con el cuidado emocional en un país donde la esperanza de vida supera los 83 años. ¿Cuál es su salario medio?

Salario medio de un auxiliar de geriatría en España

En 2026, el salario medio bruto anual de un auxiliar de geriatría se sitúa entre los 16.000 y los 22.000 euros, equivalentes a entre 1.200 y 1.600 euros netos mensuales en jornada completa de 40 horas, según convenios de residencias y datos de portales laborales actualizados.

Hay que tener en cuenta que los perfiles más veteranos, con turnos nocturnos o festivos, pueden escalar hasta los 31.000 euros brutos anuales, especialmente en grandes cadenas privadas o comunidades autónomas punteras como Cataluña, País Vasco y Madrid, donde las tablas salariales se sitúan por encima de la media nacional.

Internacionalmente, España queda rezagada: Alemania o Países Bajos duplican estas retribuciones (hasta 45.000 euros), lo que suele ser habitual. Pero hay que tener en cuenta que existen otros factores que también pueden variar el sueldo medio de un auxiliar de geriatría.

Las funciones cotidianas de un auxiliar de geriatría

Las funciones habituales de un auxiliar de geriatría incluyen la ayuda en higiene, vestimenta y alimentación, vigilando la salud. Miden constantes básicas, reparten medicación pautada bajo enfermería y detectan alertas como fiebre o caídas.

Fomentan la movilidad de los más mayores con paseos guiados, ejercicios ligeros y prevención de otros problemas de salud. Más allá de lo físico, dinamizan talleres de memoria, juegos grupales y visitas familiares, además de conversar y servir como apoyo emocional.

Un auxiliar de geriatría también suele coordinar su trabajo con fisioterapeutas, psicólogos y médicos, mantienen habitaciones impecables y documentan evoluciones en historias clínicas, todo bajo las normativas de la Ley de Dependencia.