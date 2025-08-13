SALARIO
¿Cuánto cobra un auxiliar administrativo? Este es su sueldo en España en 2025
Si estás pensando en conseguir un puesto como auxiliar administrativo, te interesa saber todo sobre sus condiciones económicas
La posición de auxiliar administrativo es una muy recurrente, clave para ayudar a gestionar todas las necesidades que surgen a lo largo de una jornada laboral en prácticamente cualquier empresa. Pero, ¿cuánto cobran aquellos que ocupan dicha posición?
Para comenzar, hay que considerar que el sueldo de un auxiliar administrativo no es uno 'uniforme'. Es decir, se ve compuesto por un sueldo base al que luego se suman una serie de complementos que pueden variar dependiendo de múltiples factores.
Así cobra un auxiliar administrativo en España
Es así que, por lo general, el auxiliar administrativo promedio contará con un sueldo base de 8.603 euros brutos anuales, a los que hay que sumarles pagas extraordinarias, complementos de destino y más. Todo ello deja el sueldo inicial en alrededor de 1.300 y 1.700 euros brutos mensuales.
Esto cambia ligeramente en el sector privado; si bien es cierto que el promedio de 1.460 euros brutos al mes va bastante de la mano con el promedio nacional, lo cierto es que hay registros de topes considerablemente más elevados que en el sector público: hasta 28.000 euros brutos anuales en los mejores casos.
Obviamente, otro factor sumamente relevante es el de la ubicación. En Madrid es donde más dinero cobra un auxiliar administrativo, y trabajando en administración pública se llegan a registrar sueldos de unos 25.000 euros brutos anuales.
Asimismo, si alguno tiene pensado aspirar a un puesto en un ayuntamiento, debe considerar que por lo general las aspiraciones económicas son las más bajas en este caso: los sueldos suelen rondar los 1.150 y los 1.500 euros brutos al mes.
Por lo general, la estimación del sector es que no existe una gran diferencia entre sectores públicos y privados, aunque es bastante más probable acabar obteniendo una mayor remuneración en el segundo que en el primero como auxiliar administrativo.
¿Qué te parecen las condiciones económicas de los auxiliares administrativos en España? ¿Consideras que se cobra lo suficiente o esperabas otra clase de números?
