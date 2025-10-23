¿Cuánto cobra un autónomo de baja en España? Estas son las cifras en 2025

Ser autónomo no es sencillo en España: ingresos irregulares y cuotas imponentes hacen que no sea un mercado para todo el mundo. Y si además le sumamos la preocupación por una potencial baja, la situación definitivamente no mejora.

Si eres autónomo y vas a pedir una baja, esto es lo que has de saber

Para empezar a entender cuánto cobra un autónomo que esté de baja, es necesario empezar tomando la base reguladora pertinente, que por lo general remite a la base de cotización del mes previo de actividad del autónomo.

La base en cuestión se divide entre 30 días y se tienen en cuenta los siguientes porcentajes: por una baja común de 1 a 3 días no se cobra nada, de 4 a 20 día se cobra un 60% de la base reguladora y de 21 días en adelante se cobra el 75% de la base.

Otro escenario posible es que la baja, ya sea por accidente laboral o por enfermedad, esté directamente vinculada con la actividad profesional. En estos caso, el autónomo de baja pasa a cobrar el 75% de su base reguladora desde el primer día de la baja.

Un escenario adicional que garantiza la cobertura del 100% de la base reguladora para el autónomo de baja, es el que cubre escenarios excepcionales: bajas por maternidad, paternidad o riesgo de embarazo permiten cobrar la totalidad de la base en cuestión.

Poniendo un ejemplo claro que remite a una cotización baja, de unos 650 euros mensuales, esto nos deja que dividiendo la base entre 30 nos quedan 21.6 euros al día por la baja. Pero de nuevo, cobraremos un porcentaje de esos euros en base a los días de baja.

Visto todo esto, en la necesidad de pedir una baja como autónomo es absolutamente necesario justificar la naturaleza de la misma. Dependiendo de cómo se presente la argumentación, las coberturas pueden acabar siendo muy distintas.

Y tú, ¿has tenido que pedir alguna vez la baja trabajando como autónomo? De ser así, ¿cuál ha sido tu experiencia y qué recomendaciones tienes para aquellos autónomos que presentan dudas a la hora de pedir una baja?