¿Cuánto cobra un astronauta de la NASA en pleno año 2025?

De niños, muchos soñamos con viajar al espacio, ver la Tierra desde arriba y flotar sin gravedad como si estuviéramos en un sueño. Ser astronauta siempre ha estado en la lista de profesiones ideales junto con médico, bombero o piloto.

Pero lo que de pequeños imaginamos como una gran aventura, en la realidad es uno de los caminos más duros y exigentes que existen. No basta con la pasión: hacen falta años de formación científica, física y hasta psicológica.

Y es que la NASA recibe miles de solicitudes cada vez que abre un proceso, pero solo acepta a un 0,08% de los aspirantes. Y para los pocos que logran entrar, comienza un recorrido donde la disciplina, el sacrificio y la resistencia son tan importantes como la vocación.

La ingeniera, acuanauta y astronauta retirada Nicole Stott lo dejó claro en una reciente entrevista con 'LAD Bible'. Con varias misiones a sus espaldas y toda una carrera en la NASA, su respuesta sorprendió por la sinceridad: cuando le preguntaron cuánto cobraba, contestó con un simple «No mucho».

Después matizó con una sonrisa: "Al final eres funcionaria… Nadie se hace astronauta para hacerse rico". Para quien no lo sepa, Stott participó en dos expediciones y acumuló más de 100 días en el espacio. En 2009 formó parte de la misión STS-128 a la Estación Espacial Internacional, donde permaneció tres meses.

Allí hizo historia al convertirse en la décima mujer en realizar una caminata espacial y en la primera persona en manejar el brazo robótico de la ISS para atrapar un vehículo de carga en pleno vuelo. Un recorrido impresionante que, sin embargo, no se vio reflejado en un sueldo millonario.

Entonces, ¿cuánto cobra un astronauta?

Según la propia NASA, un astronauta puede llegar a cobrar alrededor de 152.258 dólares al año (unos 130.000 euros). La cifra depende del nivel académico y de la experiencia, pero lo cierto es que, aunque suene atractiva, no lo es tanto si tenemos en cuenta los riesgos, la enorme responsabilidad y los años de preparación que exige esta profesión.

De hecho, en el sector privado hay ingenieros con bastante menos presión que alcanzan, e incluso superan, esos salarios. La situación no es algo nuevo. La exastronauta de la NASA Cady Coleman contó al 'Washingtonian' que, pese a lo que muchos piensan, los astronautas solo cobran su salario base: nada de horas extras ni compensaciones especiales por los riesgos que asumen.

En su caso, relató que apenas recibía unos 4 dólares al día (3,42 euros) para cubrir gastos imprevistos durante su misión de 159 días entre 2010 y 2011. Al final, esa cifra se tradujo en unos modestos 543 euros extra en total.