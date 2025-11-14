¿Cuánto cobra un asesor inmobiliario en España? Este es su sueldo en 2025

Con el estado actual de la vivienda en España está claro que el mercado inmobiliario es un terreno más que llamativo, por ello puede que interese a más de uno saber cuánto cobra un asesor inmobiliario, una pieza clave de la economía.

Así es el sueldo de un asesor inmobiliario

Lógicamente hay que hacer múltiples distinciones al hablar del salario de un asesor inmobiliario, pues no solo hay que considerar aspectos como la experiencia del profesional sino también condiciones laborales, es decir, si se trata de un trabajador asalariado o uno autónomo.

En el caso de los asesores inmobiliarios asalariados, aquellos recién llegados al sector pueden esperar salarios que se muevan en el rango de los 12.800 a 15.000 euros brutos al año. Dicho esto, ese salario puede cambiar bastante con el paso del tiempo.

Si un asesor inmobiliario es contratado por una agencia y suma su sueldo base con múltiples comisiones, el rango salarial se dispara fácilmente hasta los 26.400 euros brutos al año. Pero esto no es todo, pues todavía queda hablar de los asesores sénior.

En el caso de los asesores de mayor experiencia (de 10 a 20 años), se suelen rondar los 33.600 euros brutos al año. Y es más, asesores en mercados potentes como Madrid o Barcelona con un amplio número de clientes, se registran rangos salariales de incluso 50.000 a 120.000 euros brutos anuales.

Los asesores inmobiliarios autónomos tienen un panorama muy diferente; hay que considerar que el trabajador autónomo corre a cargo de todo gasto posible, lo que provoca que los ingresos generados por comisiones sean menores de lo que aparenta.

Aun así, en las mejores condiciones de mercado un asesor inmobiliario autónomo puede llegar a alcanzar los 100.000 euros brutos anuales, mientras que aquellos que trabajen en mercados más modestos pueden quedarse en 20.000 euros brutos al año.

¿Qué te parecen las condiciones salariales de un asesor autónomo? Lógicamente, el rango estándar es el que se mueve entre los 25.000 y 30.000 euros brutos al año, mientras que todos los otros escalones dependen de muchos factores adicionales.