¿Cuánto cobra un artista de circo? Este es su sueldo en España en 2025

El circo es uno de los lugares más mágicos que existen a día de hoy; un espacio en el que los humanos rompen sus límites para proporcionar espectáculos inolvidables. Pero, ¿cuánto cobran estos especialistas por su labor?

Así es el sueldo de un artista de circo profesional

Lo cierto es que hay múltiples aspectos a tener en cuenta considerando el sueldo de un artista de circo, pero por lo general existen cuatro 'niveles' distintos en términos de salarios. Y sí, el sueldo puede oscilar muchísimo entre un rango y otro.

Para comenzar están los artistas que por su perfil cuentan con pocas actuaciones, recibiendo contratos de trabajo relativamente esporádicos. En estos caso, se estima un salario bruto anual de unos 18.500 euros, o lo que es lo mismo, 1.540 euros brutos al mes.

En un 'nivel medio' la cosa cambia considerablemente; en este rango aparecen los artistas contratados por circos pequeños pero que a su vez aparecen con cierta regularidad. En este caso, el salario medio anual se mueve entre los 25.000 y los 30.000 euros brutos, lo que implica un sueldo mensual de 2.100 a 2.500 euros brutos.

De este punto en adelante aparecen los artistas de circo que responden a las situaciones más favorecedoras. En estos escenarios, se puede considerar que el artista de circo tiene ya bagaje y trayectoria, y de ahí las mejoras salariales.

En primer lugar, tenemos lo que supone el perfil de un artista de circo con una presencia constante en circos, lo que le permite participar regularmente en nuevos shows. Aquí, el salario se consolida en los 30.000 euros brutos al año para un promedio de 2.500 euros brutos al mes.

Y en segundo lugar pero para finalizar, están los artistas de circo con más trabajo, experiencia y por lo general con las mejores condiciones de mercado. Aquí, el salario bruto anual puede moverse entre los 35.000 y 40.000 euros brutos al año, lo que supone un sueldo mensual de entre 2.990 y 3.300 euros al mes.

¿Qué te parecen estos datos para los artistas de circo? ¿Son cifras que esperabas o tenías otros números en mente? Lo cierto es que con el increíble trabajo que realizan algunos de estos especialistas, creo que podemos considerar que se ganan todos y cada uno de sus euros.